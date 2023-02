विपक्ष पर PM का शायराना हमला- 'तुम्हारे पांव के नीच जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं'

PM Modi Parliament Speech: लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जोरदार हमला होला. इस दौरान पीएम मोदी ने महान कवि दुष्यंत कुमार और जिगर मुरादाबादी के शेर से विपक्ष पर तंज कसा. पीएम ने दुष्यंत कुमार के शेर से निशाना साधते हुए कहा, ‘तुम्हारे पांव के नीच कोई जमीन नहीं.. कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं.. इसके अलावा पीएम ने जिगर मुरादाबादी की पंक्तियों के जरिए भी विपक्ष को घेरा. उन्होंने कहा, ‘यह कह-कहकर हम दिल को बहला रहे हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं…’

Some people here have a craze for Harvard studies. During Covid, it was said that there will be a case study on devastation in India. Over the years an important study has been done at Harvard and the subject of the study is the ‘Rise and fall of India’s Congress Party’: PM Modi pic.twitter.com/QRd2OlPOdX — ANI (@ANI) February 8, 2023