Prime Minister Narendra Modi pays tribute to former PM Atal Bihari Vajpayee on his 96th birth anniversary: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहार वाजपेयी को उनके 96वें जन्‍मदिवस श्रद्धांजलि दी है. प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहार वाजपेयी के देश के विकास के के लिए उनके योगदान का जिक्र करते हुए कहा है कि एक सशक्त और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए उनके प्रयासों को सदैव स्मरण किया जाएगा

पीएम मोदी ने सुबह ट्वीट कर कहा, "पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी जन्म-जयंती पर शत-शत नमन. अपने दूरदर्शी नेतृत्व में उन्होंने देश को विकास की अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंचाया. एक सशक्त और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए उनके प्रयासों को सदैव स्मरण किया जाएगा.

बता दें कि वर्ष 1924 में आज ही के दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था.

आज ही पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी के जन्‍मदिन पर पीएम नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के तहत वित्तीय लाभ की अगली किस्त जारी करेंगे. इस अवसर पर प्रधानमंत्री 9 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों के खातों में 18 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित करेंगे. वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान मोदी 6 राज्‍यों के किसानों से संवाद भी करेंगे और किसान सम्‍मान निधि और किसानों के कल्‍याण के लिए सरकार द्वारा की गई अन्‍य पहल के बारे में अपने अनुभव साझा करेंगे.