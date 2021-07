Chandra Shekhar Azad, Lokmanya Tilak, Jayanti, birth anniversary, News: नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi)ने शुक्रवार को स्वतंत्रता सेनानियों बाल गंगाधर तिलक (Lokmanya Tilak) और चंद्र शेखर आजाद (Chandra Shekhar Azad) को उनकी जयंती (Jayanti) पर श्रद्धांजलि अर्पित (tribute ) की और देश के लिए उनके योगदान को याद किया.Also Read - Mumbai Heavy Rainfall Update: पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में बाढ़ को लेकर सीएम ठाकरे से फोन पर की बात, हरसंभव मदद का किया वादा

पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि तिलक भारतीय मूल्यों तथा लोकाचार में दृढ़ विश्वास रखते थे और शिक्षा तथा महिला सशक्तिकरण पर उनके विचार कई लोगों को आज भी प्रेरित करते हैं. वह एक संस्था निर्माता थे और उन्होंने कई संस्थानों को अपनी सेवाएं दीं, जिन्होंने लगातार महान काम किए. Also Read - भाजपा संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों के रवैये पर जताई चिंता

प्रधानमंत्री ने कहा, ” मैं महान लोकमान्य तिलक को उनकी जयंती पर नमन करता हूं. उनके विचार तथा सिद्धांत आज मौजूदा स्थिति में अधिक प्रासंगिक हैं, जब 130 करोड़ भारतीयों ने एक आत्मनिर्भर भारत बनाने का फैसला किया है, जो आर्थिक रूप से समृद्ध और सामाजिक रूप से प्रगतिशील हो.” क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी आजाद को याद करते हुए मोदी ने कहा कि वह ”भारत माता के एक बहादुर पुत्र और एक उल्लेखनीय शख्स थे.” Also Read - नए मंत्रियों के परिचय के दौरान विपक्ष का हंगामा, पीएम ने कहा- दलित और महिला विरोधी है विपक्ष

I bow to the great Lokmanya Tilak on his Jayanti. His thoughts and principles are more relevant than ever before in the present circumstances, when 130 crore Indians have decided to build an Aatmanirbhar Bharat that is economically prosperous and socially progressive.

पीएम मोदी ने कहा, ”युवावस्था में उन्होंने भारत को साम्राज्यवाद के चंगुल से मुक्त कराने के काम में खुद को झोंक दिया. वह एक भविष्यवादी विचारक भी थे और एक मजबूत तथा निष्पक्ष भारत का सपना देखते थे.

Remembering the valiant son of Bharat Mata, the remarkable Chandra Shekhar Azad on his Jayanti. During the prime of his youth he immersed himself in freeing India from the clutches of imperialism. He was also a futuristic thinker, and dreamt of a strong and just India.

— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2021