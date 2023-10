PM Modi Tribute To Sardar Patel: स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे PM मोदी, सरदार पटेल को जयंती पर दी श्रद्धांजलि

PM Modi Tribute To Sardar Vallabhbhai Patel: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पूर्व उपप्रधानमंत्री स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी. सरदार पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पहुंचकर उनके स्टैच्यू पर जल और फूल चढ़ाए.



इस खास मौके पर केवड़िया में प्रधानमंत्री 160 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं. पीएम मोदी ने सोमवार को मेहसाणा में लगभग 5800करोड़ रुपये की रेल, सड़क, पेयजल और सिंचाई से जुड़ी विभिन्‍न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया.

पीएम मोदी ने सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर गुजरात के एकता नगर में जनता को ‘राष्ट्रीय एकता दिवस’ की शपथ दिलाई. इसमें विभिन्न राज्यों के पुलिस बलों ने हिस्सा लिया. इसके बाद सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ी परेड में शामिल हुई.

PM Modi administers 'National Unity Day' pledge to the public at Ekta Nagar in Gujarat on the occasion of the birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel

