PM Modi`s video : पीएम नरेंद्र मोदी आज मंगलवार को एक बार फिर ट्रेडिशन वाद्य यंत्रों को देखकर खुद को नहीं रोक पाए और स्‍वयं ही बजाने लगे, जिसका यह वीडियो सामने आया है. त्र‍िपुरा, मणिपुर की यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी पारंपरिक संगीत वाद्ययंत्र बजाते हुए नजर आए हैं. पीएम मोदी वहां अपने स्‍वागत में वाद्य यंत्र बजा रहे कलाकारों से मिलते हैं और उनसे बातचीत करते हुए खुद ही डोल बजाने लगते हैं. पीएम मोदी ने एक कलाकार को घंटा लिए देखा तो उन्‍होंने उससे इस वाद्य यंत्र के बारे में जाना और हाथ आजमाया. इसके बाद आगे बढ़े तो उन्‍हों ने ढोल बजा रहे एक कलाकार देखा तो, उसे देखकर पीएम मोदी खुद को रोक नहीं पाए और स्‍वयंव ही ढोल पर थाप देने लगे. पीएम ने खुशी-खुशी ढोल बजाया और फिर नमस्कार करके कलाकारों से विदाई ली.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi plays traditional musical instruments during his visit to Manipur pic.twitter.com/2Y4X11wV9z

— ANI (@ANI) January 4, 2022