PM मोदी ने दाऊदी बोहरा समुदाय की तारीफ की, कहा- देश में अभूतपूर्व विश्वास का माहौल बना

मुंबई: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रभावशाली दाऊदी बोहरा समुदाय के एक कार्यक्रम में कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश में अभूतपूर्व विश्वास का माहौल बनाया गया है. उन्होंने समय के साथ बदलाव लाने के लिये बोहरा समुदाय के सदस्यों की सराहना भी की. उपनगरीय अंधेरी के मरोल में एक कार्यक्रम में खुद को प्रधानमंत्री के बजाय समुदाय के एक परिवार के सदस्य के रूप में प्रस्तुत करते हुए मोदी ने सामाजिक समूह के साथ अपने दशकों पुराने घनिष्ठ संबंधों को याद किया.

प्रधानमंत्री मोदी ने अलजामिया-तुस-सैफिया अरबी अकादमी के चौथे परिसर का उद्घाटन किया. अलजामिया-तुस-सैफिया अरबी अकादमी मुस्लिमों के दाऊदी बोहरा समुदाय का प्रमुख शिक्षण संस्थान है. उन्होंने कहा कि इस दौरान देश ने 40 हजार अनुपालन को खत्म किया, सैकड़ों प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया. उन्होंने कहा कि ये कानून उद्यमियों पर विपरीत प्रभाव डाल रहे थे, लेकिन अब सरकार दृढ़ता से रोजगार प्रदाताओं के साथ खड़ी है. यह प्रधानमंत्री का एक महीने से भी कम समय में मुंबई का दूसरा दौरा था. मोदी ने कहा, “पिछले कुछ वर्षों में विश्वास का अभूतपूर्व वातावरण तैयार हुआ है.”