क्या भारत में भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बैन होगा सोशल मीडिया? जानिये ऑस्ट्रेलिया में क्या बोले PM मोदी

मेलबर्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर ऑस्ट्रेलिया की सख्ती की सराहना की. उन्होंने कहा कि बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए भारत भी ऐसे प्रयासों से सीख ले रहा है और डिजिटल सुरक्षा को महत्व देता है.

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पीएम मोदी ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया प्रतिबंध की ऑस्ट्रेलिया की पहल की सराहना की.

उन्होंने कहा कि बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए भारत ऑस्ट्रेलिया के अनुभवों से सीख रहा है.

मोदी ने भारत-ऑस्ट्रेलिया के युवाओं को भविष्य की साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत बताया.

दोनों देशों के बीच तकनीक, व्यापार, रक्षा और डिजिटल सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है.

Social Media Ban in India: ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित भारत-ऑस्ट्रेलिया वार्षिक लीडर्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर ऑस्ट्रेलिया की नई पहल की खुलकर सराहना की. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े कानूनों में जिस तरह ऑस्ट्रेलिया बदलाव कर रहा है, वो भारत समेत पूरी दुनिया के लिए प्रेरणादायक है. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इन प्रयासों से काफी कुछ सीख रहा है और सुरक्षित डिजिटल माहौल बनाने की दिशा में इन्हें गंभीरता से देख रहा है.

ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में ऐसा कानून लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है, जिसके तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाना बैन किया जाएगा. इस कदम का मकसद बच्चों को साइबर बुलिंग, ऑनलाइन शोषण, मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव और अन्य डिजिटल खतरों से बचाना है. ये कानून दुनिया के सबसे सख्त सोशल मीडिया नियमों में से एक माना जा रहा है.

‘तकनीक का इस्तेमाल केवल…’

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि तकनीक का इस्तेमाल समाज के विकास के लिए होना चाहिए, लेकिन इसके साथ सुरक्षा और जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है. उन्होंने कहा कि बच्चों को सुरक्षित डिजिटल वातावरण देना हर देश की प्राथमिकता होनी चाहिए. यही वजह है कि भारत भी इस दिशा में दूसरे देशों के अनुभवों को समझने और उनसे सीखने का प्रयास कर रहा है.

उन्होंने ये भी कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते केवल व्यापार और रक्षा तक सीमित नहीं हैं, बल्कि शिक्षा, तकनीक, नवाचार और युवाओं के भविष्य से भी जुड़े हुए हैं. उनके अनुसार, दोनों देशों के युवाओं के बीच बढ़ता संवाद आने वाले समय में वैश्विक स्तर पर सकारात्मक बदलाव ला सकता है. उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी दोनों देशों की साझेदारी को नई ऊंचाई देने में अहम भूमिका निभाएगी.

‘भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते…’

प्रधानमंत्री ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को मजबूत बताते हुए कहा कि जब दो देश समान सोच और साझा मूल्यों के साथ आगे बढ़ते हैं तो उनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है. उन्होंने लोकप्रिय उदाहरण देते हुए कहा कि एक और एक केवल दो नहीं, बल्कि ग्यारह बन जाते हैं. उनका ये संदेश दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास और सहयोग को दर्शाता है.

मोदी ने ये भी कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोग अब नए क्षेत्रों तक पहुंच चुका है. व्यापार, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, अंतरिक्ष, उभरती तकनीकों और डिजिटल नवाचार जैसे क्षेत्रों में दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं. उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में यह साझेदारी और मजबूत होगी तथा वैश्विक चुनौतियों से निपटने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.