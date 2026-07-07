'उन्होंने दो देशों को दिल से जोड़ा...', इंडोनेशिया की संसद में गूंजा बीजू पटनायक का नाम, PM मोदी ने सुनाया इतिहास

इंडोनेशिया की संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजू पटनायक के ऐतिहासिक योगदान को याद किया. उन्होंने बताया कि आजादी के संघर्ष के दौरान बीजू पटनायक ने इंडोनेशियाई नेताओं को सुरक्षित भारत पहुंचाकर दोनों देशों की दोस्ती को नई मजबूती दी थी.

Written by: Tanuja Joshi
Published: July 7, 2026, 4:51 PM IST
'उन्होंने दो देशों को दिल से जोड़ा...', इंडोनेशिया की संसद में गूंजा बीजू पटनायक का नाम, PM मोदी ने सुनाया इतिहास
  • इंडोनेशिया की संसद में पीएम मोदी ने बीजू पटनायक के साहस को याद किया.
  • बीजू पटनायक ने 1947 में इंडोनेशियाई नेताओं को सुरक्षित भारत पहुंचाया था.
  • प्रधानमंत्री ने भारत-इंडोनेशिया संबंधों को साझा इतिहास और विश्वास का प्रतीक बताया.
  • समुद्री संपर्क को दोनों देशों के भविष्य के सहयोग की मजबूत कड़ी बताया गया.

PM Modi Praises Biju Patnaik in Indonesia: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए भारत और इंडोनेशिया के ऐतिहासिक रिश्तों का जिक्र किया. अपने भाषण में उन्होंने ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रसिद्ध विमान चालक बीजू पटनायक की बहादुरी को विशेष रूप से याद किया. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया की दोस्ती केवल कूटनीतिक संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी नींव उन ऐतिहासिक घटनाओं में भी छिपी है, जिन्होंने दोनों देशों को करीब लाने का काम किया.

PM मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने लगभग एक ही समय स्वतंत्रता प्राप्त की थी. इंडोनेशिया को 1945 में आजादी मिली, जबकि भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ. उस दौर में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सहित कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इंडोनेशिया की आजादी का खुलकर समर्थन किया. इसी दौरान बीजू पटनायक ने ऐसा साहसिक कदम उठाया जिसने दोनों देशों के रिश्तों को नई दिशा दी.

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‘जोखिम भरा मिशन पूरा किया था’

प्रधानमंत्री ने बताया कि बीजू पटनायक ने इंडोनेशिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री सुतन सजहरीर और उपराष्ट्रपति मोहम्मद हट्टा को सुरक्षित भारत पहुंचाने का जोखिम भरा मिशन पूरा किया था. उस समय डच सेना ने इंडोनेशिया के कई नेताओं को नजरबंद कर रखा था और देश से बाहर निकलने के सभी रास्तों पर कड़ी निगरानी थी. ऐसे माहौल में यह मिशन बेहद खतरनाक माना जाता था.

बताया जाता है कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बीजू पटनायक को ये जिम्मेदारी सौंपी थी. बीजू पटनायक अपनी पत्नी और सह-पायलट ज्ञानवती पटनायक के साथ डकोटा विमान उड़ाकर इंडोनेशिया पहुंचे. डच प्रशासन ने विमान को मार गिराने तक की चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने पीछे हटने के बजाय अपना मिशन जारी रखा. आखिरकार दोनों इंडोनेशियाई नेताओं को सुरक्षित बाहर निकालकर पहले सिंगापुर और फिर भारत पहुंचाया गया.

‘समुद्र कभी दूरी का कारण नहीं बना’

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र कभी दूरी का कारण नहीं बना. इसके विपरीत समुद्री मार्ग दोनों देशों के बीच व्यापार, संस्कृति और विश्वास का मजबूत पुल रहा है. उन्होंने कहा कि आज भी यही समुद्री संपर्क दोनों देशों के भविष्य के सहयोग का अहम आधार है.

पीएम मोदी के इस संबोधन ने एक बार फिर बीजू पटनायक के उस ऐतिहासिक योगदान को दुनिया के सामने ला दिया, जिसकी चर्चा समय के साथ कम हो गई थी. इंडोनेशिया की आजादी के संघर्ष में उनके साहसिक अभियान को वहां आज भी सम्मान के साथ याद किया जाता है. यही वजह है कि उन्हें इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में भी जगह मिली थी.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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