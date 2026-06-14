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'भारत के साथ मिलकर करें ग्रोथ...', फ्रांस में बोले PM मोदी; जानें और क्या-क्या कहा

फ्रांस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम और युवा इनोवेटर्स की तारीफ की. उन्होंने दुनिया को भारत के साथ तकनीकी सहयोग का न्योता भी दिया.

Written by: Gargi Santosh
Published: June 14, 2026, 5:09 PM IST
'भारत के साथ मिलकर करें ग्रोथ...', फ्रांस में बोले PM मोदी; जानें और क्या-क्या कहा
भारत के स्टार्टअप्स वैश्विक आर्थिक विकास में योगदान दे रहे. (Photo from IANS)

फ्रांस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम और युवा इनोवेटर्स की खुलकर सराहना की. उन्होंने कहा कि भारत के युवा अब पारंपरिक रास्तों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि नए विचारों और तकनीक के जरिए दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं पीएम मोदी के भाषण की बड़ी बातें…

PM मोदी के भाषण की बड़ी बातें

युवा इनोवेटर्स की तारीफ– प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत से आए युवा इनोवेटर्स ने पुराने और तय रास्तों को छोड़कर नया रास्ता चुना है और अपने दम पर नई पहचान बनाई है.

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भारत में स्टार्टअप्स की बड़ी ताकत– उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में भले ही 100–125 स्टार्टअप मौजूद हों. लेकिन भारत के पास 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स का विशाल नेटवर्क है.

भारतीय स्टार्टअप्स विकास का इंजन– पीएम मोदी का कहना है कि भारत के स्टार्टअप्स सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक विकास में भी अहम योगदान दे रहे हैं.

भारत-फ्रांस साझेदारी को बताया खास– उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस का रिश्ता सिर्फ साझेदारी नहीं, बल्कि कनेक्शन, विश्वास, नवाचार, प्रेरणा और साझा विजन पर आधारित है.

युवा भारत भविष्य की ताकत– प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के युवा ऐसे समाधान तैयार कर रहे हैं, जिनका फायदा पूरी मानवता को मिल सकता है.

दुनिया को दिया भारत से जुड़ने का निमंत्रण– उन्होंने वैश्विक समुदाय से अपील करते हुए कहा कि भारत के साथ मिलकर काम करें और दुनिया के लिए नई तकनीकी संभावनाएं तैयार करें.

सुधारों की रफ्तार जारी रखने का भरोसा– पीएम मोदी ने कहा कि भारत में सुधारों का सिलसिला नहीं रुकेगा. आगे भी नीतिगत बदलाव लगातार जारी रहेंगे.

स्टार्टअप्स की संख्या बढ़ने का जताया विश्वास– उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत में स्टार्टअप्स की संख्या और तेजी से बढ़ेगी. यह देश की नई आर्थिक ताकत बनेगी.

फ्रांस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी

आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों फ्रांस दौरे पर हैं, जहां वह कई कार्यक्रमों और बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं. इसी दौरान उन्होंने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम में स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजी और नवाचार को लेकर भारत का विजन दुनिया के सामने रखा. इस दौरे का उद्देश्य भारत-फ्रांस संबंधों को और मजबूत करना और निवेश, तकनीक व इनोवेशन के नए अवसरों को आगे बढ़ाना भी माना जा रहा है.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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