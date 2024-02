Jamtara Train Accident: झारखंड में जामताड़ा और विद्यासागर स्टेशन के बीच हुए ट्रेन हादसे में अब तक 2 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है. वहीं चश्मदीदों ने घटना के बाद आंखों देखा हाल सुनाया है. जानकारी के अनुसार, हादसे में करीब 12 लोगों के ऊपर से ट्रेन गुजर जाने की खबर है लेकिन अब तक सिर्फ 2 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है. इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने दुख व्यक्त किया है.

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर से किए गए एक्स (पूर्व में टि्वटर) एक पोस्ट में कहा गया, ‘जामताड़ा में हादसे की खबर सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ है और जिन लोगों ने इसमें अपने परिवार को खो दिया है, उनके प्रति उनकी संवेदना है.’ इसके अलावा PM मोदी की ओर से कहा कि वह घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं.

Pained by the mishap in Jamtara, Jharkhand. My thoughts are with all those who have lost their loved ones. May the injured recover soon: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) February 28, 2024