BRICS समिट से पहले मिलेंगे PM मोदी और पुतिन, Su-57 डील पर लग सकती है मुहर!

पीएम मोदी और रूस राष्ट्रपति पुतिन 11 सितंबर को दिल्ली में मुलाकात करेंगे. BRICS समिट से पहले होने वाली इस बैठक में Su-57, व्यापार, अर्थव्यवस्था और यूक्रेन मुद्दे पर चर्चा हो सकती.

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दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग पर चर्चा होगी. (Photo from IANS)

पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन 11 सितंबर को दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक करेंगे

बातचीत में रूस से Su-57 लड़ाकू विमानों की बिक्री, व्यापार और अर्थव्यवस्था पर चर्चा होगी

रूस-यूक्रेन युद्ध पर भारत का संदेश साफ है- शांति की दिशा में कदम बढ़ाया जाए

बता दें 18वां BRICS समिट 12 और 13 सितंबर को भारत मंडपम में होगा

India Russia Deal: प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 11 सितंबर को नई दिल्ली में मुलाकात करेंगे. क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि दोनों नेताओं के बीच यह द्विपक्षीय बैठक तय है. इस दौरान, भारत-रूस के आपसी मुद्दों पर चर्चा होगी. यह मुलाकात ऐसे समय में हो रही है, जब भारत BRICS की मेजबानी कर रहा है. बता दें 18वां BRICS समिट 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा. इस दो दिवसीय सम्मेलन में सदस्य देशों के नेताओं के साथ आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी भी हिस्सा लेंगे.

Su-57 लड़ाकू विमान डील पर लग सकती है मुहर

क्रेमलिन ने आगे बताया कि रूस भारत से Su-57 लड़ाकू विमानों की डील पक्की कर सकता है. इसके अलावा दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग पर चर्चा होगी. हालांकि, भारत की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले देशों पर अमेरिका की ओर से प्रस्तावित 100% टैरिफ के मुद्दे पर क्रेमलिन ने कड़ा रुख अपनाया. उन्होंने इस संभावित कार्रवाई को अवैध और अस्वीकार्य बताया.

BRICS में कौन-कौन होगा शामिल?

बता दें इस BRICS समिट में 11 सदस्य देश शामिल हैं- ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात. इसके अलावा BRICS के पार्टनर देशों में बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम शामिल हैं. पुतिन भारत आएंगे इस बात की पुष्टि उन्होंने कर दी है, जबकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आने की उम्मीद है. अगर वे भारत आते हैं, तो 2019 में मामल्लपुरम में पीएम मोदी के साथ बैठक के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा होगी.

फिर आमने-सामने PM मोदी और पुतिन

प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की यह मुलाकात हाल ही की उनकी पिछली बैठक के बाद हो रही है. इससे पहले दोनों नेता किर्गिस्तान के बिश्केक में SCO Summit में मिले थे. यह पिछले दिसंबर में नई दिल्ली में हुए वार्षिक भारत-रूस शिखर सम्मेलन के बाद उनकी पहली व्यक्तिगत मुलाकात थी. ऐसे में दिल्ली में होने वाली इस बैठक में रक्षा और व्यापार के साथ-साथ यूक्रेन युद्ध और वैश्विक शांति को लेकर दोनों देशों के रुख पर भी नजर रहेगी.