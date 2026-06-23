'हम परिवारों के दुख में साझेदार हैं...', अमीर और PM मोदी की फोन पर बात, 12 भारतीयों की मौत पर जताया शोक

कतर के रास लाफान गैस कॉम्प्लेक्स में हुए भीषण विस्फोट में 12 भारतीयों की मौत के बाद कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की. दोनों नेताओं ने इस हादसे पर शोक जताया.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आया कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद का फोन. Image Source- ANI

Qatar LNG Plant Explosion: कतर के रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी स्थित विशाल गैस कॉम्प्लेक्स में हुए दर्दनाक विस्फोट और आग की घटना में 12 भारतीयों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हुए हैं. घटना के बाद कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं.

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि कतर के अमीर ने व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर भारतीय नागरिकों की मौत पर दुख व्यक्त किया. प्रधानमंत्री ने इस संवेदनशील कदम के लिए उनका आभार भी जताया.

हादसे पर क्या बोले पीएम मोदी?

प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने उन परिवारों के दुख को साझा किया है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है. साथ ही घायल लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की गई। उन्होंने यह भी दोहराया कि भारत और कतर अपने नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे.

रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा और एलएनजी केंद्रों में गिनी जाती है. यहां बड़ी संख्या में विदेशी कामगार कार्यरत हैं, जिनमें भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। हालिया विस्फोट ने न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इस औद्योगिक क्षेत्र का वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान है.

मृतकों की पहचान की जा रही है

हादसे के बाद भारतीय दूतावास और कतर प्रशासन लगातार राहत एवं सहायता कार्यों में जुटे हुए हैं. मृतकों की पहचान, घायलों के उपचार और प्रभावित परिवारों तक सहायता पहुंचाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है. भारतीय अधिकारियों द्वारा स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.

भारत और कतर के संबंध लंबे समय से मजबूत रहे हैं। ऊर्जा, व्यापार, निवेश और प्रवासी भारतीय समुदाय दोनों देशों के रिश्तों की अहम कड़ी हैं. कतर में लाखों भारतीय रहते और काम करते हैं, जो वहां की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. ऐसे में इस हादसे के बाद दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच हुई बातचीत को मानवीय संवेदनाओं और द्विपक्षीय सहयोग का महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है.

‘एक-दूसरे के साथ खड़े हैं कतर-भारत’

इस घटना के बाद औद्योगिक सुरक्षा मानकों और विदेशी कामगारों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी नए सिरे से चर्चा हो सकती है. भारत सरकार भी प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है. फिलहाल पूरे देश की निगाहें घायल भारतीयों की स्थिति और हादसे की जांच पर टिकी हैं. वहीं, प्रधानमंत्री मोदी और कतर के अमीर के बीच हुई बातचीत ने ये संदेश दिया है कि कठिन समय में दोनों देश एक-दूसरे के साथ खड़े हैं.