तमिलनाडु के नीलगिरि हिल्स में हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुए सीडीएस जनरल बिपिन रावत (CDS Gen Bipin Rawat), उनकी पत्नी मधुलिका समेत 13 अन्य का पार्थिव गुरुवार शाम दिल्ली के पालम एयरबेस पहुंचा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi), रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) और NSA अजीत डोभाल (NSA Ajit Doval) ने पालम एयरपोर्ट पहुंचकर जनरल बिपिन रावत समेत सभी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी. जनरल बिपिन रावत का अंतिम संस्कार शुक्रवार को पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया जाएगा. इससे पहले पार्थिव शरीर आम लोगों के अंतिम दर्शन के लिए CDS रावत के आवास पर रखा जाएगा. पार्थिव शरीरों को भारतीय वायुसेना के सी-130 जे विमान से दिल्ली लाया गया, जो शाम करीब 7:35 बजे पालम हवाई अड्डे पर उतरा.Also Read - देश के अगले CDS की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू करने वाली है सरकार, ये हैं दौड़ में सबसे आगे

#WATCH PM Narendra Modi leads the nation in paying tribute to CDS General Bipin Rawat, his wife Madhulika Rawat and other 11 Armed Forces personnel who lost their lives in the military chopper crash yesterday pic.twitter.com/6FvYSyJ1g6 — ANI (@ANI) December 9, 2021

Also Read - YouTuber Maridhas Arrested: बिपिन रावत का हेलिकॉप्टर क्रैश होने पर लिखा 'नया कश्मीर बन रहा तमिलनाडु', अरेस्ट

अधिकारियों ने कहा कि अभी तक केवल जनरल रावत, मधुलिका रावत और ब्रिगेडियर एल एस लिद्दर के पार्थिव शरीरों की ही पहचान की जा सकी है. उन्होंने कहा कि केवल पहचान किये गए पार्थिव शरीर ही परिजनों को सौंपे जाएंगे. Also Read - Video: सीडीएस बिपिन रावत का Mi-17V-5 हेलिकॉप्टर क्रैश, ब्लैक बॉक्स बरामद

Prime Minister Narendra Modi pays last respects to CDS General Bipin Rawat, his wife Madhulika Rawat and other 11 Armed Forces personnel who lost their lives in the #TamilNaduChopperCrash yesterday. pic.twitter.com/QT3JHKTedq — ANI (@ANI) December 9, 2021

जनरल रावत, उनकी पत्नी और ब्रिगेडियर लिद्दर के अलावा, एमआई-17 वी5 हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सशस्त्र बल के 10 जवानों का निधन हो गया. यह हेलीकॉप्टर दुर्घटना गत कुछ दशकों में भारत में हुई बड़ी हवाई दुर्घटनाओं में से एक है, जिनमें वरिष्ठ सैन्य अधिकारी सफर कर रहे थे.

दुर्घटना में जान गंवाने वाले अन्य कर्मियों में लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, विंग कमांडर पीएस चौहान, स्क्वॉड्रन लीडर के सिंह, जेडब्ल्यूओ दास, जेडब्ल्यूओ प्रदीप ए, हवलदार सतपाल, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार और लांस नायक साई तेजा शामिल हैं.

Defence Minister Rajnath Singh pays last respects to CDS General Bipin Rawat, his wife Madhulika Rawat and other 11 Armed Forces personnel who lost their lives in the #TamilNaduChopperCrash yesterday. pic.twitter.com/TZI0XoAUZd — ANI (@ANI) December 9, 2021

एक अधिकारी ने कहा, ‘शेष शवों की सकारात्मक पहचान की प्रक्रिया जारी है. पार्थिव शरीर को पहचान संबंधी औपचारिकताएं पूरी होने तक सैन्य अड्डे अस्पताल के शवगृह में रखा जाएगा.’ उन्होंने कहा कि हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोगों की सैन्य परंपरा के साथ उचित अंत्येष्टि की योजना बनाई जा रही है और उनके परिवार के सदस्यों के साथ निकट परामर्श में समन्वय किया जा रहा है.

Delhi | NSA Ajit Doval pays tributes to CDS General Bipin Rawat, his wife Madhulika Rawat and other 11 Armed Forces personnel who lost their lives in the IAF chopper crash yesterday pic.twitter.com/7owdaiZPfh — ANI (@ANI) December 9, 2021

अधिकारियों ने कहा कि शव जले हुए थे जिससे पहचान मुश्किल हो गई है. उन्होंने कहा कि मृतकों के परिवार के सदस्यों को शवों की पहचान करने में अधिकारियों की मदद के लिए दिल्ली लाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि कई शवों को राष्ट्रीय राजधानी में लाया जा रहा है.

LINK: