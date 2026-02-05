  • Hindi
'खच्चर के लिए पैसे देने की नहीं है पॉलिसी, सिर्फ...', PM मोदी ने संसद में सुनाया इंदिरा गांधी से जुड़ा किस्सा- जानिये पूरी कहानी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी से जुड़ा एक पुराना किस्सा सुनाते हुए पूर्ववर्ती योजना आयोग की कार्यशैली पर कटाक्ष किया. उन्होंने बताया कि कैसे पुरानी नीतियों के कारण जमीनी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता था.

PM Modi in Rajya Sabha
राज्यसभा में अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से जुड़ा एक वाक्या सुनाया.

PM Modi’s speech in Rajya Sabha: राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा किस्सा सुनाया, जिसने सदन में मौजूद सभी सदस्यों का ध्यान खींच लिया. यह किस्सा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उस समय के योजना आयोग (Planning Commission) के काम करने के तौर-तरीकों से जुड़ा था. आइये जानते हैं कि पीएम मोदी ने क्या कहा और क्यों उन्होंने योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग लाए…

‘पहाड़ी इलाकों के लिए ‘खच्चर’ चाहिए था, लेकिन मिली ‘जीप’

प्रधानमंत्री ने बताया कि एक बार देश की एक बड़ी नेता (इंदिरा गांधी) हिमाचल प्रदेश के दौरे पर थीं. वहां से लौटने के बाद उन्होंने खुद यह वाकया सुनाया था. उस समय पहाड़ी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की कमी थी और वहां सामान ढोने के लिए मजदूरों को जीप की नहीं, बल्कि खच्चरों (Mules) की जरूरत थी. जब योजना आयोग से इसके लिए फंड मांगा गया, तो आयोग ने यह कहकर इनकार कर दिया कि हमारी पॉलिसी में खच्चर खरीदने के लिए पैसे देने का प्रावधान नहीं है, हम सिर्फ जीप के लिए ही पैसा दे सकते हैं. पीएम मोदी ने कहा कि उस समय वहां सड़कें तक नहीं थीं, फिर भी दिल्ली में बैठे लोग जीप के लिए ही अड़े रहे.

योजना आयोग को हटा क्यों बनाया नीति आयोग?

पीएम मोदी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी स्वयं उस योजना आयोग की कमियों को जानती थीं, जिसके जन्मदाता उनके पिता (पंडित नेहरू) थे. उन्होंने कहा कि 2014 तक देश इसी तरह की नीतिगत उलझनों में फंसा रहा. मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद सबसे पहले इस पुराने ढांचे को खत्म किया और नीति आयोग (NITI Aayog) का गठन किया, जो अब राज्यों की विशिष्ट जरूरतों के अनुसार काम कर रहा है.

रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है भारत

प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बैंकिंग सेक्टर में हुए सुधारों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि 2014 से पहले फोन बैंकिंग, नेताओं के फोन पर लोन देना, के कारण एनपीए (NPA) बढ़ गया था, लेकिन आज सुधारों के कारण एनपीए 1% से भी नीचे आ गया है. इसके अलावा उन्होंने पीएसयू (PSU) के रिकॉर्ड मुनाफे और ‘मेक इन इंडिया’ की सफलता पर भी अपनी बात रखी.

छोटे किसानों के लिए संवेदनशीलता

किसानों के मुद्दे पर बात करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि उनकी सरकार ने अब तक किसान सम्मान निधि के तहत 4 लाख करोड़ रुपये सीधे किसानों के खातों में भेजे हैं. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार छोटे किसानों के दर्द को समझती है और उसी के अनुरूप नीतियां बना रही है, न कि खच्चर-जीप मॉडल की तरह कागजी नीतियों पर निर्भर है.

