...जब PM मोदी ने राज्यसभा में कसा तंज, कहा- 'खड़गे जी को इतना बोलने की आजादी कैसे मिली? देखें VIDEO

PM Modi Rajya Sabha Speech: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने बुधवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा, ‘मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कुछ दिन पहले राज्यसभा में काफी देर तक बात की .. तब मैंने सोचा कि उन्हें इतनी देर तक बोलने का मौका कैसे मिला? फिर मुझे एहसास हुआ कि ‘दो स्पेशल कमांडर’ वहां नहीं थे, इसलिए उन्होंने इसका फायदा उठाया.’ इसलिए वो आजादी से अपनी बात कर पा रहे थे. उन्हें भी लग रहा था कि फिर ये आजादी कब मिलेगी.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi says “Mallikarjun Kharge ji spoke in Rajya Sabha for a long time and I was thinking about how he got the chance to speak for a long time and then I realised that two special commanders were not there so he took the advantage of it and I think… pic.twitter.com/XrG9Bn6wtA

— ANI (@ANI) February 7, 2024