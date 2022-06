धर्मशाला : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुरुवार को सुबह धर्मशाला पहुंचने के बाद रोडशो किया. हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया. पीएम मोदी धर्मशाला में आज से शुरू हो रहे 2 दिवसीय मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे.Also Read - इस वीकएंड जाइये बीर बिलिंग और लीजिए पैराग्लाइडिंग का मजा, यहां देश-विदेश से आते हैं सैलानी

पारंपरिक वेषभूषा पहने विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के सदस्यों ने रोडशो के दौरान प्रधानमंत्री के स्वागत में अपने वाद्य यंत्रों के साथ प्रस्तुति दी, खुली जीप में सवार प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया. सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के अलावा विभिन्न क्षेत्रों के करीब 200 विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi received a warm welcome from locals in Dharamshala, Himachal Pradesh.

He will preside over the first National Conference of Chief Secretaries in Dharamshala for 2 days starting today.

(Source: PMO) pic.twitter.com/Un42gliP5y

— ANI (@ANI) June 16, 2022