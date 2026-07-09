मेलबर्न में गूंजा 'वंदे मातरम', पीएम मोदी के स्वागत में उमड़ा भारतीय समुदाय, देखें भव्य नजारा

तीन दिवसीय ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी का मेलबर्न में भव्य स्वागत हुआ. भारतीय प्रवासियों ने नारे, सांस्कृतिक कार्यक्रम और गढ़वाली में अभिनंदन कर उन्हें खास अंदाज में सम्मान दिया.

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ऑस्ट्रेलिया में दिखा भारतीयों का अनोखा अंदाज (image ians)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन दिवसीय दौरे पर ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे, जहां भारतीय समुदाय ने उनका भव्य स्वागत किया.

कार्यक्रम में ‘मां तुझे सलाम’, ‘वंदे मातरम’ और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से पूरा माहौल देशभक्ति से भर गया.

पीएम मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन और द्विपक्षीय वार्ता करेंगे.

प्रवासी भारतीयों ने गढ़वाली में स्वागत करते हुए वीजा नियमों में राहत और छात्र वीजा सीमाएं हटाने की भी मांग उठाई.

ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय ने जोरदार स्वागत किया. ‘वंदे मातरम’, ‘मां तुझे सलाम’ और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बीच पूरा माहौल देशभक्ति से सराबोर नजर आया. IANS की खबर के मुताबिक, पीएम मोदी को देखकर लोग उत्साह‍ित नजर आए. इंतजार कर रहे लोगों ने जैसे ही उन्हें देखा तो उनकी खुशी का ठि‍काना नहीं रहा. इस दौरान लोगों ने ‘भारत माता की जय’ और ‘मोदी-मोदी’ के नारे लगाए. कार्यक्रम में उपस्‍थित कलाकारों ने ‘मां तुझे सलाम’ और ‘वंदे मातरम’ की धुनों से प्रधानमंत्री का स्‍वागत क‍िया.इस दौरान मह‍िला कलाकारों ने श‍िव भक्‍ति‍ गीत से जुड़ी नृत्‍य प्रस्‍तुति‍ प्रस्‍तुत की. इस मौके पर पीएम मोदी लगातार ताली बजाते हुए कलाकारों का हौसला बढ़ाते रहे. उन्होंने सभी कलाकारों का आभार भी जताया. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्‍स’ पर लिखा, ”प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेलबर्न पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी और खास अंदाज में स्वागत किया गया. प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता करेंगे. इस दौरान वे कई लोगों और संगठनों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे, ताकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत किया जा सके.”

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म ‘एक्‍स’ पर बताया, ”मैं ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंच गया हूं. यह दौरा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूती देगा. मुझे प्रधानमंत्री अल्बनीज के साथ होने वाली बातचीत का इंतजार है. इस दौरान मुझे भारतीय समुदाय के लोगों से मिलने का भी मौका मिलेगा, जो भारत-ऑस्ट्रेलिया साझेदारी की एक अहम ताकत हैं.”

प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की तीन दिवसीय यात्रा पर हैं. वह ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के निमंत्रण पर मेलबर्न की यात्रा कर रहे हैं. इस यात्रा से भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की संभावना है. यहां प्रधानमंत्री मोदी अपने समकक्ष अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे. इसके अलावा, वह ऑस्ट्रेलिया की गवर्नर जनरल सैम मोस्टिन से भी मुलाकात करेंगे.

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म ‘एक्‍स’ पर बताया, ”मैं ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंच गया हूं. यह दौरा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूती देगा. मुझे प्रधानमंत्री अल्बनीज के साथ होने वाली बातचीत का इंतजार है. इस दौरान मुझे भारतीय समुदाय के लोगों से मिलने का भी मौका मिलेगा, जो भारत-ऑस्ट्रेलिया साझेदारी की एक अहम ताकत हैं.” मेलबर्न में भारतीय समुदाय के सदस्यों ने ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से पहले उनके लिए ‘वैदिक हवन’ किया.

‘मोदी जी, तुम्हारो मेलबर्न में बहुत-बहुत स्वागत च’, गढ़वाली में स्‍वागत

आईएएनएस से बात करते हुए मूल रूप से पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले सदस्‍य ने बताया, “मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं, मैं छह साल पहले यहां आया था तब प्रधानमंत्री मोदी पहले से ही पद पर थे. तब से लेकर अब तक बहुत सुधार हुआ है. आज दुनिया के कई देशों में भारतीयों को बहुत सकारात्मक नजरिए से देखा जाता है. भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की टॉप पांच अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गई है.” उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जी के लिए मैं गढ़वाली में बस इतना कहना चाहूंगा, “मोदी जी, तुम्हारो मेलबर्न में बहुत-बहुत स्वागत च.” उन्होंने आगे कहा, “पिछले तीन-चार वर्षों में हमारी वीजा फीस दो से तीन गुना तक बढ़ गई है. अगर भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए इन फीसों में कुछ रियायत मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा. इसके अलावा, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए आवेदन करने वाले भारतीय छात्रों पर वीजा की संख्या की जो सीमा है, उससे उन्हें नुकसान हो रहा है. अगर यह सीमा हटा दी जाए तो यह बहुत अच्छी बात होगी.” उन्होंने जोर देते हुए कहा कि पिछले कुछ समय से यहां ‘वन नेशन पॉलिसी’ की बात चल रही है. इसकी वजह से वीजा पर काफी सीमाएं लगा दी गई हैं. यूनिवर्सिटी तो चाहती हैं कि अंतरराष्ट्रीय छात्र यहां आएं, क्योंकि वे दुनिया भर से अच्छे और प्रतिभाशाली छात्रों को मौका देना चाहती हैं. लेकिन वीजा की इन सीमाओं की वजह से जो नए छात्र यहां आना चाहते हैं, उन्हें थोड़ी परेशानी हो रही है. इसलिए मेरा मानना है कि अगर ये वीजा सीमाएं हटा दी जाएं, तो यह बहुत अच्छा फैसला होगा.