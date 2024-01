Ram Mandir की प्राण प्रतिष्ठा से लौटने के बाद PM मोदी ने राष्ट्रपति मुर्मू के पत्र का दिया जवाब, कहा- 'प्रभु श्रीराम के जीवन से ही...'

Ayodhya Ram Mandir: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने मंगलवार को राम मंदिर को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Droupadi Murmu) की तरफ से लिखे पत्र का जवाब दिया और कहा कि ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ का मंत्र भगवान राम से प्रेरित है. उन्होंने लिखा, ‘इस मंत्र का परिणाम आज हर जगह दिख रहा है. पिछले दशक में देश 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर लाने में सफल रहा है.’

Prime Minister Narendra Modi replies to President Droupadi Murmu’s letter on Ram Mandir Pran Pratishtha.

The letter reads, “…I undertook Ayodhya Dham’s Yatra as a pilgrim. I was overwhelmed with emotions upon reaching the holy land which has such a confluence of devotion and… pic.twitter.com/kMo0eMKzx6

