...जब KCR होना चाहते थे NDA में शामिल, PM मोदी ने खोला रहस्य- बताया क्यों कर दिया रिजेक्ट? देखें VIDEO

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने मंगलवार को दावा किया कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (KCR) BJP के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में शामिल होना चाहते थे, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया. प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद के निजामाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आज मैं एक रहस्य खोलने जा रहा हूं. जब हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन (Hyderabad Municipal Corporation Election) हुआ, बीजेपी ने 48 सीटें जीतीं. तब KCR को समर्थन की जरूरत थी. इस चुनाव से पहले वह मेरा बहुत सम्मान करते थे. एयरपोर्ट पर मेरा स्वागत करते थे, माला लेकर पहुंचते थे, लेकिन बाद में अचानक उन्होंने ऐसा करना बंद कर दिया.

PM मोदी ने कहा, हैदराबाद नगर निगम चुनाव (Hyderabad Municipal Corporation Election) के बाद KCR मुझसे दिल्ली में मिलने आए. मुझे शॉल ओढ़ाई और बहुत प्यार दिखाया. इस दौरान उन्होंने कहा कि वह NDA में शामिल होना चाहते हैं. उन्होंने मुझसे उन्हें समर्थन देने के लिए भी कहा. मैंने उनसे (KCR) कहा कि आपके कारनामे ऐसे हैं कि मोदी आपके साथ जुड़ नहीं सकता.

PM मोदी बोले, ‘मैंने कहा, ‘हम तेलंगाना के लोगों को धोखा नहीं देंगे. हमने NDA में उन्हें एंट्री नहीं दी. KCR ने कहा था कि वो अब उम्रदराज हो गए हैं. अब बेटा KTR आपके पास आए, तो उसे अपना आशीर्वाद दे दीजिए. मैंने कहा कि ये लोकतंत्र है. आप कैसे अपने बेटे को गद्दी दे सकते हैं.. मालूम हो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR ने अपनी पार्टी ‘तेलंगाना राष्ट्र समिति’ (TRS) का नाम बदलकर ‘भारत राष्ट्र समिति’ (BRS) कर लिया है.

There’s a reason KCR doesn’t look me in the eye!

I did not agree to KCR’s request to join the NDA in exchange for BJP’s support in GHMC. There’s no question of supporting BRS!

I also warned him against passing the baton to KTR. After all, we are a democracy, not a monarchy! pic.twitter.com/RzttSFnvC0

— Narendra Modi (@narendramodi) October 3, 2023