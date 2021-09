Coronavirus Updates: देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर धीरे-धीरे कम हो रहा है, हालांकि तीसरी लहर की आशंका की वजह से तमाम तरह की सावधानी बरती जा रही हैं. इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने शुक्रवार को एक हाईलेवल बैठक की अध्यक्षता करते हुए देश में कोविड-19 की स्थिति और टीकाकरण अभियान की समीक्षा की. सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी.Also Read - India vs England, 4th Test: PM Modi टीम इंडिया की जीत से गदगद, दिलचस्प अंदाज में दी बधाई

यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब एक दिन पहले ही केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि भारत में अभी भी कोरोना की दूसरी लहर जारी है और यह समाप्त नहीं हुई है. उन्होंने कहा था कि देश के 35 जिलों में साप्ताहिक कोविड संक्रमण दर 10 प्रतिशत से अधिक है, जबकि 30 जिलों में यह दर 5 से 10 प्रतिशत के बीच है. Also Read - Tokyo Paralympics 2020: टोक्‍यो में ऐतिहासिक प्रदर्शन के बाद PM Narendra Modi करेंगे भारतीय एथलीट की मेजबानी

Prime Minister Narendra Modi chairs a high-level meeting to review the COVID-19 related situation and vaccination in the country pic.twitter.com/buGonucrx7

— ANI (@ANI) September 10, 2021