IIT Delhi 51st Annual Convocation: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए कहा कि कोविड-19 ने दुनिया को एक बात सिखा दी है कि ग्लोबलाइजेशन महत्वपूर्ण है लेकिन इसके साथ-साथ आत्मनिर्भरता भी उतना ही जरूरी है. Also Read - IIT Delhi 51st Convocation: पीएम मोदी कल IIT Delhi के 51वें दीक्षांत समारोह को करेंगे संबोधित, ग्रेजुएट छात्रों को दी जाएगी डिग्री

प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं से कहा, टेक्नॉलॉजी की जरूरत और इसके प्रति भारतीयों में आस्था, यही आपके भविष्य को रोशनी दिखाती है. पूरे देश में आपके लिए अपार संभावनाएं हैं, अपार चुनौतियां हैं जिसके समाधान आप दे सकते हैं. Also Read - Bihar Election 2020: जेपी नड्डा ने डोनाल्ड ट्रंप पर कसा तंज, कहा-एक हमारे PM को देख लो...

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इसके पहले मुझे आईआईटी मद्रास, आईआईटी बांबे और आईआईटी गुवाहाटी के दीक्षांत समारोह को भी अटेंड करने का अवसर मिला था. इन सभी जगहों पर मुझे ये समानता दिखी कि हर जगह कुछ न कुछ इनोवेशन हो रहा है.

प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों से कहा, आज भारत अपने युवाओं को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि ये युवा अपने इनोवेशन से करोड़ों देशवासियों के जीवन में परिवर्तन ला सके. देश आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देगा बस आप देशवासियों के ईज ऑफ लिविंग पर काम कीजिए.

Today, India is committed to provide its youngsters the ‘Ease of Doing Business’ so that they can bring a change in the lives of crores of Indians through innovations: Prime Minister Narendra Modi at the 51st Annual Convocation of IIT (Indian Institutes of Technology) pic.twitter.com/Sm3O155gzJ

— ANI (@ANI) November 7, 2020