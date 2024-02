PM मोदी का UAE का दौरा, Ahlan Modi कार्यक्रम में होंगे, मंदिर का करेंगे उद्घाटन

PM Modi UAE Visit: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार से यूएई की दो दिवसीय यात्रा पर जाएंगे. जहां वह अबू धाबी में निर्मित भव्य बीएपीएस मंदिर का 14 फरवरी को उद्घाटन करेंगे. पीएम इसके अलावा अबू धाबी में मंगलवार को आयोजित ‘अहलान मोदी’ सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे.

इस यात्रा से पहले पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर खुशी जाहिर की है. प्रधानमंत्री ने लिखा, ‘हमें अपने प्रवासी भारतीयों और दुनिया के साथ भारत के जुड़ाव को गहरा करने के उनके प्रयासों पर बहुत गर्व है. आज शाम, मैं अहलान मोदी कार्यक्रम में संयुक्त अरब अमीरात के भारतीय प्रवासियों के बीच रहने के लिए उत्सुक हूं. इस यादगार अवसर में शामिल हों.’

We are very proud of our diaspora and their efforts to deepen India’s engagement with the world. This evening, I look forward to being among UAE’s Indian diaspora at the #AhlanModi programme! Do join this memorable occasion. https://t.co/CmyTBalEyY

— Narendra Modi (@narendramodi) February 13, 2024