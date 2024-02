PM Modi ने लोकसभा में कहा- देश के लिए 5 साल 'रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म' वाले रहे, आने वाला समय महत्वूपर्ण | VIDEO

PM Modi Speech in Lok Sabha: पीएम मोदी (PM Modi) ने 17वीं लोकसभा के आखिरी सत्र के अंतिम दिन सदन को संबोधित किया. इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिवस लोकतंत्र की महान परंपरा का महत्वपूर्ण दिवस है, 17वीं लोकसभा ने देशसेवा में अनके निर्णय किए. ये पांच साल देश में ‘रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म’ वाला रहा है, मुझे विश्वास है कि देश 17वीं लोकसभा को आशीर्वाद देता रहेगा. प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की सराहना करते हुए कहा कि आपने निष्पक्ष भाव से काम किया.

संसद के नए भवन का निर्माण करवाने का निर्णय लेने का श्रेय लोकसभा अध्यक्ष बिरला को देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश को संसद का नया भवन प्राप्त हुआ. जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान देश के हर राज्य ने भारत के सामर्थ्य और अपने प्रदेश की खूबी विश्व के सामने रखी जिसका असर आज भी है, पी-20 के माध्यम से भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया गया.

#WATCH | PM Modi says, “The next 25 years is very important for our country. Political activities have their place but the aspirations, expectations, dreams and resolve of the country is that these 25 years are something in which country will achieve the desired results.” pic.twitter.com/ERFsDC3BzR

