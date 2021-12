नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने कहा कि अब बैंकों के डूबने पर जमाकर्ताओं का पैसा नहीं डूबता और उनकी जमा का समयबद्ध तरीके से भुगतान किया जाता है. नरेंद्र मोदी ने यहां विज्ञान भवन में ‘जमाकर्ता प्रथम: पांच लाख रुपये तक का गारंटीशुदा समयबद्ध जमा बीमा भुगतान’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि एक समय में जमाकर्ताओं को दबाव वाले बैंकों से अपना पैसा वापस पाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता था. गरीब, मध्यम वर्ग बरसों तक इस परेशानी से जूझता रहा. लेकिन जमा बीमा सुधार लागू करने से खाताधारकों का बैकिंग प्रणाली के प्रति भरोसा बढ़ा है. संसद ने गत अगस्त में जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2021 को पारित किया था. इसके तहत किसी बैंक पर रिजर्व बैंक की ‘रोक’ के बाद 90 दिन के अंदर जमाकर्ताओं को उनकी जमा में से पांच लाख रुपये तक की राशि का भुगतान किया जाता है.Also Read - Yuvraj Singh समेत Harbhajan Singh करेंगे BJP जॉइन? खुद भज्जी ने दिया जवाब

प्रधानमंत्री ने कहा कि दशकों से चली आ रही एक बड़ी समस्या का जिस तरह समाधान किया गया, आज का दिन उसका साक्षी बन रहा है. उन्होंने कहा, ‘‘आज का नया भारत समस्याओं के समाधान पर जोर लगाता है, आज भारत समस्याओं को टालता नहीं है.’’ उन्होंने कहा कि बीते एक साल में एक लाख से अधिक जमाकर्ताओं को उनका फंसा पैसा वापस मिला है. यह राशि 1,300 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है. मोदी ने कहा, ‘‘सरकार ने दबाव वाले बैंकों से जमाकर्ताओं को मिलने वाली राशि को एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया है. इसके दायरे में 98 प्रतिशत खाताधारक आते हैं.’’ Also Read - Goa Assembly Election 2022: ममता बनर्जी के चुनावी वादों पर चिदंबरम ने कहा- ‘भगवान गोवा का भला करे’

For years, the attitude of slipping the problems under the carpet was prevalent in our country. But today’s New India focuses on resolving the problems, not delaying their resolution: PM Narendra Modi while addressing depositors in a bank deposit insurance event in Delhi pic.twitter.com/R7TpowmZOv

