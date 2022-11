संविधान सभा की महिला सदस्यों के योगदान पर शायद ही कभी चर्चा होती है: पीएम मोदी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अफसोस जताया कि संविधान सभा में महिला सदस्यों के योगदान पर शायद ही कभी चर्चा होती है, वहीं उन्होंने युवाओं के संविधान को बेहतर ढंग से समझने की जरूरत पर जोर दिया.

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और अन्य न्यायाधीशों की उपस्थिति में शीर्ष अदालत में संविधान दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के संविधान और संस्थानों का भविष्य युवाओं के कंधों पर टिका है. मोदी ने कहा कि संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थीं, जिनमें से एक दक्षायिनी वेलायुधन वंचित समाज की थीं.

पीएम मोदी ने कहा कि वेलायुधन ने दलितों और मजदूरों से संबंधित कई विषयों पर महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया. दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर और कई अन्य महिला सदस्यों ने भी महिलाओं से संबंधित विषयों पर महत्वपूर्ण योगदान दिया था.