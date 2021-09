पणजी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में कोविड-19 टीकों के दुष्प्रभाव के तौर पर बुखार आने को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन उनके जन्मदिन पर जब 2.5 करोड़ टीके लगाए गए तो एक राजनीतिक दल को बुखार आ गया.Also Read - PM Modi को जन्मदिन की बधाई देने में गलती कर गए Salman Khan, देखते ही लोगों ने जताई नाराजगी

पीएम मोदी ने गोवा में शत प्रतिशत आबादी को कोविड-19 रोधी टीके की पहली खुराक दिये जाने के मद्देनजर यहां स्वास्थ्यकर्मियों और टीकाकरण के लाभार्थियों के साथ संवाद के दौरान यह टिप्णी की. उन्होंने कहा, ”टीकों की बर्बादी रोकने का गोवा का मॉडल देश के अन्य हिस्सों के लिए भी मददगार होगा.” Also Read - Vaccination Drive: पीएम मोदी के जन्मदिन पर रिकॉर्ड वैक्सीनेशन, पहली बार 2 करोड़ से ज्यादा लगे टीके

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोविड-19 टीकों के दुष्प्रभाव के तौर पर बुखार आने को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन उनके जन्मदिन पर 2.5 करोड़ टीके लगाए जाने के बाद एक राजनीतिक दल को बुखार आ गया.” Also Read - बिहार सीएम नीतीश ने की टीकाकरण महाअभियान की शुरूआत, खुद लिखकर दी पीएम को जन्मदिन की बधाई

#WATCH | PM Modi interacts with a doctor, during his address to healthcare workers & vaccine beneficiaries of Goa. They discuss possible side effects of vaccines as PM says “…after 2.5 cr vaccinations y’day, a political party reacted after 12 am that they’re experiencing fever” pic.twitter.com/Nt8UCaM2Pt

— ANI (@ANI) September 18, 2021