PM Modi's interview: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने आज बुधवार को न्‍यूज एजेंसी एएनआई से विशेष इंटरव्‍यू (Interview with ANI) में कांग्रेस (Congress) और उसकी विचारधारा को देश की हालत के लिए सबसे अधिक जिम्‍मेदार बताया. वहीं, पीएम मोदी ने संसद में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू पर (PM over speaking on Pt Nehru in Parliament) दिए गए अपने बयान को सही ठहराते हुए कहा कि मैंने एक देश के प्रधानमंत्री के काम की बात की है, किसी के पिता या दादा पर नहीं. पीएम मोदी ने कहा, देश की आज जो हालत है उसमें सबसे ज़िम्मेदार कोई मुख्य धारा है तो वे कांग्रेस है. इस देश को जितने प्रधानमंत्री मिले, उसमें अटल जी और मुझे छोड़कर सारे प्रधानमंत्री कांग्रेस स्कूल के ही थे.

पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस की कार्यशैली और विचारधारा के आधार सम्प्रदायवाद, जातिवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार हैं. अगर यही इस देश की मुख्य धारा में रहेगा तो देश का कितना बड़ा नुकसान होगा.



पीएम मोदी ने संसद में पंडित नेहरू दिए बयान पर कहा, “किसी के पिता-दादा के खिलाफ नहीं बोला…मैंने वही कहा जो एक पूर्व पीएम ने कहा था…यह (जानना) राष्ट्र का अधिकार है. वे कहते हैं कि हम नेहरू जी का जिक्र नहीं करते हैं. अगर हम करते हैं, तो वहां भी कठिनाई है. इस डर को मत समझो,”

#WATCH | “Didn’t speak against anyone’s father/grandfather…I said what a former PM had said…It’s the right of the nation (to know).They say we don’t mention Nehru ji. If we do, then too there’s difficulty.Don’t understand this fear,” PM over speaking on Pt Nehru in Parliament pic.twitter.com/HwkjrhOElh

— ANI (@ANI) February 9, 2022