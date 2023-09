PM मोदी ने बताया सिर्फ 30 दिनों में भारत की कूटनीति ने कैसे नई ऊंचाइयों को छुआ, 85 वर्ल्ड लीडर से हुई मुलाकात

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने आज मंगलवार को कहा कि भारत की कूटनीति (India’s diplomacy) ने पिछले 30 दिनों में नई ऊंचाइयों को छुआ है और जी20 शिखर सम्मेलन (G20 Summit) के दौरान लिए गए कुछ फैसलों में 21वीं सदी की दुनिया की दिशा बदलने की क्षमता है.PM मोदी ने छात्रो से जुड़े एक प्रोग्राम को संबोधित करते हुए कहा, “मैं आपको पिछले 30 दिनों का एक रिपोर्ट कार्ड देना चाहता हूं. इससे आपको नए भारत की गति और पैमाने का अंदाजा हो जाएगा. उन्होंने पिछले 30 दिनों के दौरान 85 विश्व नेताओं से मुलाकात की.

PM मोदी ने दिल्ली में जी20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट के समापन समारोह में छात्रों, संकाय सदस्यों और शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुखों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने पिछले 30 दिनों के दौरान 85 विश्व नेताओं से मुलाकात की.

PM मोदी ने इस महीने की शुरुआत में दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन का जिक्र करते हुए कहा, “आज के ध्रुवीकृत अंतरराष्ट्रीय माहौल में, इतने सारे देशों को एक मंच पर लाना कोई छोटी बात नहीं है.” उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश की विकास यात्रा को जारी रखने के लिए स्वच्छ, स्पष्ट और स्थिर शासन आवश्यक है.

India is witnessing positive transformations powered by Yuva Shakti. Delighted to join energetic youth during the G20 University Connect Finale. https://t.co/BGgttzmvws

— Narendra Modi (@narendramodi) September 26, 2023