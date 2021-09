नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश की जीवंत संस्कृति की सराहना करते हुए गुरुवार को कहा कि केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू एक अच्छे डांसर हैं. पीएम मोदी ने कानून मंत्री किरेन रिजिजू के सजोलंग लोगों के कजालंग गांव के दौरे के बारे में ट्वीट को टैग किया है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के हर समुदाय के मूल लोक गीतों और नृत्यों को रेखांकित किया गया है.Also Read - Ayushman Bharat Digital Mission: जानिये क्या है डिजिटल हेल्थ कार्ड? पंजीकरण की प्रक्रिया और दस्तावेजों के बारे में

प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, “हमारे कानून मंत्री किरेन रिजिजू भी एक अच्छे डांसर हैं! अरुणाचल प्रदेश की जीवंत और गौरवशाली संस्कृति को देखकर अच्छा लगा.” इससे पहले केंद्रीय कानून मंत्री ने बुधवार रात विवेकानंद केंद्र विद्यालय परियोजनाओं की निगरानी के लिए काजलंग गांव के अपने दौरे का वीडियो साझा किया था. Also Read - नए संसद भवन के निर्माण में लगे कामगारों को पीएम मोदी का तोहफा, 'योगदान को याद रखने के लिए बनाया जाएएगा डिजिटल म्यूजियम'

Our Law Minister @KirenRijiju is also a decent dancer!

Good to see the vibrant and glorious culture of Arunachal Pradesh… https://t.co/NmW0i4XUdD

— Narendra Modi (@narendramodi) September 30, 2021