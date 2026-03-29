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'दिल से थैंक्यू...', खाड़ी देशों के लिए पीएम मोदी का खास संदेश, भारतीयों की मदद के लिए किया धन्यवाद

पीएम मोदी ने 'मन की बात' में मिडिल ईस्ट युद्ध पर चर्चा की. साथ ही उन्होंने खाड़ी देशों में रहने वाले 1 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा पर धन्यवाद कहा.

Published date india.com Published: March 29, 2026 11:52 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
'दिल से थैंक्यू...', खाड़ी देशों के लिए पीएम मोदी का खास संदेश, भारतीयों की मदद के लिए किया धन्यवाद
Photo from Zee News

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार (29 मार्च, 2026) को ‘मन की बात’ के 132वें एपिसोड में कहा कि पिछले एक महीने से मिडिल ईस्ट में चल रहा संघर्ष काफी गंभीर स्थिति पैदा कर चुका है और यह कई देशों को प्रभावित कर रहा है. उन्होंने खाड़ी देशों का धन्यवाद किया, जिन्होंने वहां रहने वाले लगभग 1 करोड़ भारतीय नागरिकों को हर संभव मदद और सुविधा दी. पीएम मोदी ने बताया कि इस कठिन समय में खाड़ी देश भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा के लिए हमेशा तत्पर रहे. उन्होंने यह भी कहा कि भारत लगातार अपने बड़े डायस्पोरा की सुरक्षा के लिए आवाज उठाता रहा है.

भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और सहायता

प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकों से आग्रह किया कि इस संकट के दौरान एकजुट रहें और अफवाहों से बचें. उन्होंने कहा कि जो लोग राजनीति में इस मुद्दे का इस्तेमाल कर रहे हैं या झूठी खबरें फैला रहे हैं, वे देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि लोग केवल सरकार द्वारा दी जा रही सही जानकारी पर भरोसा करें. यह संदेश खासकर उन भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण है जो खाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, ताकि वे अपने परिवार और अपने जीवन की सुरक्षा को लेकर भ्रमित न हों.

ईरान युद्ध और दुनिया पर असर

उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी कि इरान में युद्ध, जो 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के ऑपरेशन Epic Fury के तहत शुरू हुआ था, अब एक महीने से जारी है. इसके बाद तहरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर दी, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति संकट पैदा हुआ. इस स्थिति ने न केवल खाड़ी देशों को प्रभावित किया बल्कि पूरी दुनिया में ऊर्जा और तेल की कीमतों पर असर डाला. पीएम मोदी ने कहा कि यह समय संयम, सावधानी और समझदारी से काम लेने का है.

एकता और सकारात्मक दृष्टिकोण

पीएम मोदी ने लोगों से यह भी कहा कि वे इस संकट में धैर्य और एकता बनाए रखें. उन्होंने कहा कि सही जानकारी पर भरोसा रखने और अफवाहों से बचने से ही देश और समाज सुरक्षित रह सकता है. उन्होंने नागरिकों को मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत रहने की सलाह दी, ताकि वे इस चुनौती का सामना एकजुट होकर कर सकें. यह संदेश खासतौर पर घरों में रहने वाले लोगों और विदेश में काम कर रहे भारतीयों के लिए प्रेरक है.

स्वास्थ्य पर ध्यान

इसके अलावा, प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की सलाह भी दी. उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे अपनी जीवनशैली में छोटे-छोटे बदलाव करें, जैसे कि चीनी का सेवन कम करना और खाना पकाने के तेल को 10% तक घटाना. उन्होंने बताया कि यह छोटी-छोटी आदतें मोटापा और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों से बचाने में मदद करेंगी. उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ओर ध्यान दिलाया और कहा कि स्वस्थ जीवन ही देश और समाज के लिए भी फायदेमंद है.

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Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष, जी मीडिया के India.com में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड सेक्शन की जिम्‍मेदारी संभाल रही हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, और ... और पढ़ें

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