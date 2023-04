प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीआई के हीरक जयंती पर समारोह में जांच एजेंसी के कार्यों की जमकर तारीफ की. पीएम मोदी ने कहा कि सीबीआई ने अपने काम एवं तकनीकों से लोगों में भरोसा जगाया है. आज भी जब कोई मामला नहीं सुलझता है तो उसे सीबीआई को सौंपने की मांग होती है. पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत का निर्माण पेशेवर एवं कुशल संस्थानों के बिना संभव नहीं है, इसलिए सीबीआई पर एक बड़ी जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार लोकतंत्र और न्याय के लिए सबसे बड़ी बाधा है, भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना सीबीआई की प्रमुख जिम्मेदारी है.

पीएम मोदी ने सीबीआई अधिकारियों से कहा कि आपको(CBI) कहीं पर भी रुकने की ज़रूरत नहीं है. मैं जानता हूं आप जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वे बेहद ताकतवर लोग हैं, वर्षों तक वे सरकार और सिस्टम का हिस्सा रहे हैं.आज भी वे कई जगह किसी राज्य में सत्ता का हिस्सा हैं लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है. कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए. पीएम ने कहा कि 10 साल पहले ज्यादा से ज्यादा भ्रष्टाचार करने की होड़ लगी थी. उस दौरान बड़े-बड़े घोटाले हुए लेकिन आरोपी डरे नहीं क्योंकि सिस्टम उनके साथ खड़ा था… 2014 के बाद हमने भ्रष्टाचार, कालेधन के खिलाफ मिशन मोड में काम किया.