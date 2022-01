नई दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की सुरक्षा में चूक को लेकर बवाल के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. मामला सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर सुनवाई की. पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjit Singh Channi) कह चुके हैं कि सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई. उन्हें जान का कोई खतरा नहीं था. वहीं, बीजेपी (BJP) ने इसे बड़ी घटना बताया है. अब असम के सीएम हेमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने इसे लेकर बयान दिया है.Also Read - महाराष्ट्र: उद्धव ठाकरे की पत्नी और सोनिया गांधी को लेकर BJP नेता ने की आपत्तिजनक पोस्ट, FIR

सीएम हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस (Congress) ने इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की. कांग्रेस इस पूरे मामले को संस्थागत बनाना चाहती है. अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी असम आते हैं. और उनके साथ भी मैं वही करूं तो क्या ठीक रहेगा. क्या ये स्वीकार्य होगा? कार्रवाई न करके कांग्रेस इस मामले (पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध) को संस्थागत बनाना चाहती है. अगर राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) असम आते हैं और मैं वही काम करता हूं, तो क्या यह स्वीकार्य होगा? अगर वे यहां आते हैं, तो मैं जैसे के लिए तैसा नहीं करूंगा: असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि अगर वे यहां आते हैं, तो मैं जैसे के लिए तैसा नहीं करूंगा. Also Read - PM Modi`s Security Lapse: केंद्र की जांच कमेटी फिरोजपुर पहुंची, फ्लाईओवर पर 45 मिनट बिताए, पंजाब सरकार ने सौंपी रिपोर्ट

By not taking action, Congress wants to institutionalize this case (PM Modi’s security breach). If Rahul Gandhi & Sonia Gandhi come to Assam & I do the same thing, will it be acceptable? If they come here, I won’t do tit for tat: Assam CM Himanta Biswa Sarma pic.twitter.com/SVGeEN8KZW

— ANI (@ANI) January 7, 2022