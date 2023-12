'थैंक्यू दुबई': PM मोदी ने शेयर किया जलवायु शिखर सम्मेलन का हाइलाइट Video, देखें यहां

PM Modi Dubai Visit: कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज-28 समिट में भाग लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi In Climate Summit) शुक्रवार देर रात दुबई से भारत पहुंचे. COP28 में भाग लेने के बाद, पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शिखर सम्मेलन का एक वीडियो शेयर किया. वीडियो में उनकी द्विपक्षीय बैठकों, वैश्विक नेताओं संग बातचीत और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ सभी देशों के योगदान पर केंद्रित उनके शिखर भाषण की झलकियां देखने को मिलीं.

पीएम मोदी ने वीडियो शेयर करते हुए पोस्ट में लिखा, “धन्यवाद, दुबई! यह एक सार्थक #COP28 शिखर सम्मेलन रहा, आइए हम सभी एक बेहतर ग्रह के लिए मिलकर काम करते रहें.”

Thank you, Dubai! It’s been a productive #COP28 Summit. Let’s all keep working together for a better planet. pic.twitter.com/xpQLQJBmQk

— Narendra Modi (@narendramodi) December 1, 2023