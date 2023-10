उत्तरांखड में कहा जाना चाहिए? PM मोदी ने लिए इन दो मंदिरों के नाम, बोले- मंत्रमुग्ध कर देगी सुंदरता

PM Modi News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) 12 अक्टूबर को उत्तराखंड के दौरे पर थे. अब उन्होंने अपनी इस यात्रा की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पार्वती कुंड (Parvati Kund) और जागेश्वर मंदिर (Jageshwar Temple) की उनकी यात्रा विशेष थी. किसी को भी इन पवित्र स्थलों की प्राकृतिक सुंदरता और दिव्यता देखने के लिए जरूर जाना चाहिए.

पीएम मोदी एक्स पर तस्वीर शेयर कर कहा कि अगर कोई मुझसे पूछे कि कोई ऐसी जगह है जहां आपको उत्तराखंड में जरूर जाना चाहिए तो वह कौन सी जगह होगी तो मैं कहूंगा कि आपको पार्वती कुंड और जागेश्वर मंदिर अवश्य देखने चाहिए. यहां की प्राकृतिक सुंदरता और दिव्यता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी.

पीएम मोदी ने आगे कहा, ‘बेशक, उत्तराखंड में घूमने लायक कई प्रसिद्ध जगहें हैं और मैंने भी अक्सर राज्य का दौरा किया है. इसमें केदारनाथ और बद्रीनाथ के पवित्र स्थान शामिल हैं, जो सबसे यादगार अनुभव हैं, लेकिन पार्वती कुंड और जागेश्वर मंदिरों पर जाना काफी विशेष रहा है.’

बता दें कि, पिथौरागढ़ में पार्वती कुंड भारत के सबसे प्रतिष्ठित तीर्थस्थलों में से एक है. लगभग 5,338 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह हिंदू तीर्थ स्थल हर साल श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है. इस स्थल का अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व है और माना जाता है कि यहीं पर भगवान शिव और देवी पार्वती ने ध्यान किया था. हजारों भक्त दिव्य जोड़े से आशीर्वाद लेने के लिए यहां आते हैं.

If someone were to ask me- if there is one place you must visit in Uttarakhand which place would it be, I would say you must visit Parvati Kund and Jageshwar Temples in the Kumaon region of the state. The natural beauty and divinity will leave you spellbound.

