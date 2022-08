Parliament Monsoon Session 2022: संसद के मॉनसून सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey) ने कहा कि श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और सिंगापुर को देखें तो हर जगह महंगाई बढ़ रही है और नौकरियां जा रही हैं. ऐसे में अगर गरीबों को दो वक्त का खाना मुफ्त मिल रहा है तो क्या हमें पीएम का शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए? भाजपा सांसद निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey) ने मुफ्त योजनाओं को लेकर विपक्ष शासित राज्य सरकारों पर निशाना भी साधा और सरकारों पर बढ़ते कर्ज तथा मुद्रास्फीति बढ़ने के पीछे इसे एक वजह बताया.Also Read - कांग्रेस का सरकार पर हमला- सिर्फ 92 लोगों के पास 55 करोड़ भारतीयों के बराबर धन, महंगाई से गरीबी बढ़ी

लोकसभा में नियम 193 के अधीन ‘मूल्यवृद्धि’ विषय पर चर्चा में भाग लेते हुए दुबे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जिन हालात में देश की बागडोर संभाली थी और आज कोविड के बाद दुनिया की जो स्थिति है, उसके बाद भी गरीबों को ‘दो वक्त की रोटी’ मिल रही है जिसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया जाना चाहिए. दुबे ने कहा कि कोविड के बाद अनेक देशों की हालत खराब है, सभी जगह रोजगार छिन रहे हैं और मुद्रास्फीति बढ़ रही है, उस स्थिति में भी यह देश बदल रहा है, खुश है और यहां गांव, गरीब, आदिवासी किसान को सम्मान मिल रहा है. Also Read - Monsoon Session LIVE Updates: भाजपा सांसद बोले- गरीबों को मुफ्त खाना मिल रहा है, इसके लिए पीएम मोदी का धन्यवाद करना चाहिए

If we see Sri Lanka, Bangladesh, Bhutan, and Singapore, everywhere inflation is rising and jobs are getting lost. Amid such a situation if the poor are getting two-time meal free of cost then shouldn't we thank the PM..: BJP MP Nishikant Dubey pic.twitter.com/Yevy1KPCBL

— ANI (@ANI) August 1, 2022