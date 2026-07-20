'28 साल के युवाओं ने किया कमाल, 56 साल के 'युवा' नहीं', स्काईरूट की सफलता पर PM मोदी का विपक्ष पर तंज

पीएम मोदी ने स्काईरूट एयरोस्पेस की सफल रॉकेट लॉन्चिंग की सराहना करते हुए कहा कि 28 साल की उम्र वाली टीम ने ये उपलब्धि हासिल की है. उन्होंने बिना नाम लिए 56 वर्षीय नेता पर तंज कसते हुए युवाओं की क्षमता की तारीफ की.

Written by: Tanuja Joshi
Published: July 20, 2026, 11:04 AM IST
'28 साल के युवाओं ने किया कमाल, 56 साल के 'युवा' नहीं', स्काईरूट की सफलता पर PM मोदी का विपक्ष पर तंज

संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अंतरिक्ष क्षेत्र में मिली एक बड़ी उपलब्धि का जिक्र करते हुए युवाओं की जमकर सराहना की. उन्होंने हैदराबाद स्थित निजी स्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस की सफल रॉकेट लॉन्चिंग को भारत के लिए गर्व का क्षण बताया. इसी दौरान उन्होंने बिना किसी का नाम लिए विपक्ष पर राजनीतिक तंज भी कसा, जिसकी चर्चा पूरे दिन होती रही.

प्रधानमंत्री ने कहा कि स्काईरूट की सफलता किसी अनुभवी राजनीतिक चेहरे की नहीं, बल्कि 28 साल की उम्र में युवा इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की मेहनत का परिणाम है. उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि वह ’56 साल के युवा’ की नहीं, बल्कि उन युवाओं की बात कर रहे हैं, जिन्होंने अपने कौशल और नवाचार से भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है. इसे विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर अप्रत्यक्ष टिप्पणी के रूप में देखा जा रहा है.

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क्या बोले PM मोदी

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत के युवाओं ने अब अंतरिक्ष क्षेत्र में भी नई उड़ान भरनी शुरू कर दी है. उनका मानना है कि निजी क्षेत्र की भागीदारी और स्टार्टअप संस्कृति ने देश के प्रतिभाशाली युवाओं को नए अवसर दिए हैं. उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो रहा है जहां निजी कंपनियां भी अंतरिक्ष मिशनों में अहम भूमिका निभा रही हैं.

तेल रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित

प्रधानमंत्री ने हाल के दिनों में देश की अलग-अलग उपलब्धियों का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि राजस्थान में नई तेल रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित की गई, तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट की शुरुआत हुई और देश को अत्याधुनिक ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन भी मिली. उनके अनुसार ये सभी उपलब्धियां भारत के विकास और तकनीकी क्षमता को नई पहचान दे रही हैं.

उन्होंने ये भी कहा कि देश में किए गए सुधारों का लाभ अब युवाओं और स्टार्टअप कंपनियों को मिल रहा है. सरकार की नीतियों ने ऐसा माहौल तैयार किया है, जहां नवाचार, उद्यमिता और नई तकनीकों को बढ़ावा मिल रहा है. यही कारण है कि भारतीय युवा वैश्विक स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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