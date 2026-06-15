स्लोवाकिया में PM मोदी का ऐतिहासिक स्वागत! ‘रोटी-नमक’ से हुआ अभिनंदन, रक्षा-तकनीक साझेदारी पर बनी बड़ी सहमति

PM Modi Speech in Hindi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्लोवाकिया दौरा भारत और मध्य यूरोप के बीच बढ़ते संबंधों का एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है. स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का जिस गर्मजोशी और सम्मान के साथ स्वागत किया गया, उसने दोनों देशों के बीच मजबूत होते रिश्तों की झलक दिखाई. खास बात ये है कि स्लोवाकिया के स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद वहां आधिकारिक दौरा करने वाले नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं.
ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश और यूरोपीय मामलों के मंत्री जुराज ब्लानार ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया. पारंपरिक स्लोवाक संस्कृति के अनुसार उन्हें ‘रोटी और नमक’ भेंट किया गया. ये परंपरा सम्मान, मित्रता और सद्भावना का प्रतीक मानी जाती है और विशेष अतिथियों के स्वागत में निभाई जाती है.
अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और स्लोवाकिया के बीच सहयोग के नए अवसरों पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंध केवल कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि साझा मूल्यों, लोकतांत्रिक विश्वास और विकास की समान सोच पर आधारित हैं. उन्होंने इस साझेदारी को ‘साझा विश्वास और साझा भविष्य’ का प्रतीक बताया.
प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि मौजूदा अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और व्यवस्थाओं में समय के अनुसार बदलाव जरूरी है. उनके अनुसार, 21वीं सदी की जरूरतों और नई आर्थिक-तकनीकी वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए वैश्विक संस्थानों को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण और प्रभावी बनाना होगा. यें बयान ऐसे समय आया है जब भारत लंबे समय से वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार की वकालत करता रहा है.
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