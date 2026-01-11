By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
PM Modi's Gujarat Visit LIVE: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' में हिस्सा लेंगे, जानिए 11 जनवरी का पूरा कार्यक्रम
PM Modi Somnath Visit Live: प्रधानमंत्री 11 जनवरी को पूर्वाह्न लगभग 10:15 बजे सोमनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे और फिर 11 बजे 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' के उपलक्ष्य में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे.
PM Modi Somnath Temple Visit Live Updates: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 10 से 12 जनवरी तक गुजरात के तीन दिवसीय दौरे पर हैं. 10 जनवरी की रात पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर पहुंचे और ओंकार मंत्र के जाप में शामिल हुए. पीएम ने यहां भव्य ड्रोन शो भी देखा. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 11 जनवरी को सुबह लगभग 9:45 बजे शौर्य यात्रा में हिस्सा लेंगे जिसका आयोजन सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए किया जा रहा है.
प्रधानमंत्री 11 जनवरी को पूर्वाह्न लगभग 10:15 बजे सोमनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे और फिर 11 बजे ‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व’ के उपलक्ष्य में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. यह कार्यक्रम साल 1026 में महमूद गजनी के सोमनाथ मंदिर पर हमले के 1,000 साल पूरे होने पर आयोजित किया जा रहा है.
