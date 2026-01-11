  • Hindi
PM Modi's Gujarat Visit LIVE: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' में हिस्सा लेंगे, जानिए 11 जनवरी का पूरा कार्यक्रम

PM Modi Somnath Visit Live: प्रधानमंत्री 11 जनवरी को पूर्वाह्न लगभग 10:15 बजे सोमनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे और फिर 11 बजे 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' के उपलक्ष्य में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे.

(प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 10 से 12 जनवरी तक गुजरात के तीन दिवसीय दौरे पर हैं)
PM Modi Somnath Temple Visit Live Updates: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 10 से 12 जनवरी तक गुजरात के तीन दिवसीय दौरे पर हैं. 10 जनवरी की रात पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर पहुंचे और ओंकार मंत्र के जाप में शामिल हुए. पीएम ने यहां भव्य ड्रोन शो भी देखा. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 11 जनवरी को सुबह लगभग 9:45 बजे शौर्य यात्रा में हिस्सा लेंगे जिसका आयोजन सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए किया जा रहा है.

प्रधानमंत्री 11 जनवरी को पूर्वाह्न लगभग 10:15 बजे सोमनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे और फिर 11 बजे ‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व’ के उपलक्ष्य में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. यह कार्यक्रम साल 1026 में महमूद गजनी के सोमनाथ मंदिर पर हमले के 1,000 साल पूरे होने पर आयोजित किया जा रहा है.

Live Updates

  • Jan 11, 2026 11:15 AM IST

    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीर हमीरजी गोहिल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की.

  • Jan 11, 2026 10:53 AM IST

    PM Modi Somnath Temple Visit Live: ‘शौर्य यात्रा’ खत्म होने के बाद, पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की.

  • Jan 11, 2026 9:57 AM IST

    PM Modi Somnath Visit Live: प्रधानमंत्री मोदी ने शेयर कीं कल के कार्यक्रमों की कुछ झलकियां.

  • Jan 11, 2026 8:39 AM IST

    PM Modi Somnath Visit Live: राजकोट से प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद के लिए रवाना होंगे, जहां वह शाम करीब 5:15 बजे महात्मा मंदिर मेट्रो स्टेशन पर सेक्टर 10ए से महात्मा मंदिर तक अहमदाबाद मेट्रो के दूसरे चरण के बाकी हिस्से का उद्घाटन करेंगे.

  • Jan 11, 2026 6:22 AM IST

    PM Modi Somnath Temple Visit Live: पीएम मोदी रविवार को राजकोट जाएंगे. यहां वह कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए आयोजित ‘वाइब्रेंट गुजरात’ क्षेत्रीय सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. प्रधानमंत्री दोपहर करीब 1:30 बजे सम्मेलन में लगाए गए व्यापार मेले और प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे.

  • Jan 11, 2026 6:22 AM IST

    PM Modi Somnath Temple Visit Live: आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 11 बजे ‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व’ के उपलक्ष्य में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. पिछली शताब्दियों में सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के कई प्रयासों के बावजूद आज भी यह मंदिर आस्था और राष्ट्रीय गौरव के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में खड़ा है. ‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व’ भारत के उन नागरिकों की याद में आयोजित किया जा रहा है, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए बलिदान दिया और भावी पीढ़ियों की सांस्कृतिक चेतना को प्रभावित करते आए हैं.

