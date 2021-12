नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में हुए आतंकवादी (Srinagar terrorist attack) हमले पर सोमवार को ब्यौरा मांगा और शहीद हुए सुरक्षाकर्मियों के परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कीं हैं. पीएमओ (PMO) ने एक ट्वीट में कहा, ”प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी हमले के संबंध में ब्यौरा मांगा है. उन्होंने हमले में शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों के परिवारों के प्रति संवेदनाएं भी प्रकट की.” वहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला (NC chief Farooq Abdullah) ने कहा, भारत सरकार जब तक दिल नहीं जीतेगी और दिल्ली से दूरी को दूर नहीं करेगी ये चीज चलती रहेगी. दोनों मुल्कों ( India और Pakistan) को अपने अहंकार को भूलना है और रास्ता निकालना है. जब फारूक अब्दुल्ला से पूछा गया कि क्या जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमलों के बीच पाकिस्तान (Pakistan) के साथ बातचीत करना संभव है, तो उन्‍होंने कहा, जब आप चीन (China) से बात कर सकते हैं, जो हमारे क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, जिसने जवानों को मार डाला… आप उनसे क्यों नहीं लड़ते? आप उनसे (चीन) बात कर सकते हैं, लेकिन उनसे (पाकिस्तान) नहीं? क्यों?Also Read - PM Narendra Modi ने Varanasi में, काशी के कारीगरों के साथ किया भोजन

PM @narendramodi has sought details on the terror attack in Jammu and Kashmir. He has also expressed condolences to the families of those security personnel who have been martyred in the attack.

आज सोमवार को शाम साढ़े 5 बजे श्रीनगर के बाहरी इलाके में जम्मू-कश्मीर सशस्त्र पुलिसकर्मियों को ले जा रही एक बस पर आतंकवादियों द्वारा किए गए घातक हमले में दो पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए. पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि बस पर आज शाम आतंकवादियों ने पंथा चौक के जेवान में हमला किया.श्रीनगर शहर के बाहरी हिस्से में आतंकवादियों ने सोमवार को जम्मू कश्मीर सशस्त्र पुलिस की बस पर गोलीबारी की. इस हमले में दो पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए. Also Read - COVID वैक्‍सीन सर्टिफिकेट में फोटो: Kerala HC ने याचिकाकर्ता ने पूछा- आप हमारे PM से क्यों शर्मिंदा हैं?

J&K: Viral pictures from the spot of Srinagar terrorist attack emerge. Source of the pictures is unknown, however, confirmed by Police Sources.

One ASI & a Selection Grade Constable have succumbed to their injuries in the attack. pic.twitter.com/CHYimL95wD

— ANI (@ANI) December 13, 2021