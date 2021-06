PM Modi speak to the Prime Minister of Mauritius प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मॉरीशस के अपने समकक्ष प्रविंद जगन्नाथ से फोन पर बात की और वहां के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ के निधन पर शोक संवेदनाएं प्रकट की. मोदी ने खुद ट्वीट कर यह जानकारी दी. Also Read - West Bengal के पूर्व चीफ सेक्रेट्री के जवाब पर केंद्र जल्‍द तय करेगा अगला कदम: Govt Sources

उन्होंने कहा, ''सर अनिरुद्ध जगन्नाथ को हिंद महासागर क्षेत्र के सबसे बड़े राजनेताओं में एक और भारत की मॉरीशस के साथ विशेष मित्रता के प्रमुख वास्तुकार के रूप में याद किया जाएगा.'' भारत सरकार द्वारा अनिरुद्ध जगन्नाथ को पिछले साल देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान ''पद्म विभूषण'' से सम्मानित किया गया था. भारतीय मूल के अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के पिता थे. उनका बृहस्पतिवार को निधन हो गया.

I called @MauritiusPM Pravind Jugnauth to convey heartfelt condolences on the sad demise of Sir Anerood Jugnauth. He will be remembered as one of the tallest leaders of the Indian Ocean Region and a principal architect of India's special friendship with Mauritius.

— Narendra Modi (@narendramodi) June 4, 2021