मिडिल ईस्ट में जंग की आहट, PM मोदी ने 48 घंटे में 8 गल्फ नेताओं से बातचीत; 90 लाख भारतीयों की सुरक्षा पर फोकस

ईरान-इजरायल तनाव के बीच पीएम मोदी ने 48 घंटे में 8 खाड़ी देशों के नेताओं से बात कर करीब 90 लाख भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया. भारत ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और संवाद का समर्थन दोहराया.

Iran-Israel War: ईरान और इजरायल में जंग के बीच मिडिल ईस्ट को लेकर चिंता बढ़ गई है. बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेज कूटनीतिक पहल करते हुए 48 घंटे के अंदर 8 खाड़ी देशों के नेताओं से बातचीत की. ईरान और इजरायल के बीच जारी संघर्ष ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है, जिससे वहां रह रहे लगभग 90 लाख भारतीयों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है.

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल, सऊदी अरब, जॉर्डन, बहरीन, ओमान, कुवैत और कतर के शीर्ष नेतृत्व से फोन पर बातचीत की. इन चर्चाओं का मेन फोकस क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति और वहां रह रहे भारतीय नागरिकों की भलाई रहा.

‘भारत किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ’

प्रधानमंत्री ने खाड़ी देशों पर हुए हमलों की निंदा की और स्पष्ट किया कि भारत क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और संवाद का समर्थक है. उन्होंने ये भी दोहराया कि भारत किसी भी तरह की हिंसा या अस्थिरता के खिलाफ है और हालात को कूटनीतिक बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए.

कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी से बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को दी जा रही सहायता और सुरक्षा के लिए आभार व्यक्त किया. कतर में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी काम करते हैं, जो ऊर्जा, निर्माण और सेवा क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

इसी तरह, ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक और कुवैत के क्राउन प्रिंस सबा अल-खालिद अल-हमद अल-सबा से भी प्रधानमंत्री ने चर्चा की. इन वार्ताओं में भारतीय समुदाय की सुरक्षा और संभावित आपात स्थिति में सहयोग के मुद्दों पर विचार हुआ.

केंद्र सरकार हालात पर लगातार नजर रखे हुए है. कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने स्थिति की समीक्षा की है और जरूरत सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. विदेश मंत्रालय ने क्षेत्र में रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी कर अलर्ट रहने और स्थानीय प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है.

मिडिल ईस्ट भारत के लिए महत्वपूर्ण

पश्चिम एशिया भारत के लिए रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है. भारत की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से पूरा होता है, साथ ही करोड़ों डॉलर का व्यापार और निवेश भी जुड़ा है. ऐसे में प्रधानमंत्री की ये तेज कूटनीतिक पहल न केवल भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश है, बल्कि ये संदेश भी है कि भारत शांति और संतुलन का पक्षधर है.

