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Pm Modi Speaks With Uae President About Strait Of Hormuz Safety West Asia Conflict Hindi

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अब भारत के लिए नहीं कोई टेंशन! PM मोदी की UAE से हुई डायरेक्ट बात, सुरक्षा को लेकर बड़ी सहमति

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UAE के राष्ट्रपति से बात कर पश्चिम एशिया के हालात पर चिंता जताई. दोनों नेताओं ने हमलों की निंदा की और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने पर जोर दिया.

PM Modi speaks with UAE President: ईरान और इजरायल/अमेरिका में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने एक बार फिर अपनी सक्रिय कूटनीति का परिचय दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान (Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan) से फोन पर बातचीत कर क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की.

इस बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने UAE पर हुए हालिया हमलों की कड़ी निंदा की. उन्होंने कहा कि इन हमलों में निर्दोष लोगों की जान गई और नागरिक ढांचे को नुकसान पहुंचा, जो बेहद चिंताजनक है. भारत ने हमेशा ऐसे हिंसक कृत्यों का विरोध किया है और आगे भी करता रहेगा.

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज रहा अहम मुद्दा

प्रधानमंत्री ने इस मौके पर UAE के राष्ट्रपति को अग्रिम ईद की शुभकामनाएं भी दीं. दोनों नेताओं के बीच बातचीत में आपसी संबंधों को मजबूत बनाए रखने और क्षेत्र में शांति कायम करने पर विशेष जोर दिया गया. इस चर्चा का सबसे अहम मुद्दा रहा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज , जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक माना जाता है. ये वही रास्ता है, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस की सप्लाई गुजरती है. ऐसे में इस मार्ग की सुरक्षा वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है.

भारत के लिए भी ये रास्ता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आने वाले आयात पर निर्भर करता है. अगर इस रास्ते में किसी तरह की बाधा आती है, तो इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ सकता है.

किन बातों पर बनी सहमति?

बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि इस अहम समुद्री रास्ते पर जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जानी चाहिए. साथ ही, क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा बहाल करने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया.

दरअसल, हाल के दिनों में UAE समेत कई खाड़ी देशों को हमलों का सामना करना पड़ा. खासकर ईरान और अमेरिका-इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है. दुबई जैसे बड़े कारोबारी केंद्रों पर भी खतरा मंडरा रहा है, जिससे वैश्विक व्यापार पर असर पड़ सकता है.

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भारत इस स्थिति को लेकर बेहद सतर्क नजर आ रहा है. सरकार का स्पष्ट रुख है कि क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए संवाद और कूटनीति ही सबसे प्रभावी रास्ता है. इसी दिशा में प्रधानमंत्री मोदी लगातार वैश्विक नेताओं के साथ संपर्क में हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की ये पहल न केवल अपने हितों की रक्षा के लिए है, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है.