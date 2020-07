PM Narendra Modi address at UN Economic and Social Council Live updates and Highlihgts: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Economic and Social Council) की अस्थाई सदस्यता हासिल होने के बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (यूएनईएससी) के सत्र के एक वार्षिक उच्चस्तरीय सेगमेंट को संबोधित कर रहे हैं. Also Read - आज संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सत्र को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, इस समय देखें LIVE

बता दें कि इस वार्षिक उच्चस्तरीय सेगमेंट में सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और शिक्षाविदों के उच्चस्तरीय प्रतिनिधियों का एक विविध समूह शामिल है. इस वर्ष के उच्चस्तरीय सेगमेंट का विषय है- "कोविड-19 के बाद बहुपक्षवाद: 75वीं वर्षगांठ पर हमें किस तरह के यूएन की आवश्यकता है".

यह पहला मौका है जब 2021-22 के कार्यकाल के लिए 17 जून को सुरक्षा परिषद के गैर-स्थायी सदस्य के रूप में भारत को भारी समर्थन से चुना गया. प्रधानमंत्री ने इससे पहले जनवरी 2016 में ईसीओएसओसी की 70वीं वर्षगांठ के मौके पर मुख्य भाषण दिया था.