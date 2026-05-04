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'गंगोत्री से गंगासागर तक खिला कमल...' जीत से गदगद हुए PM मोदी, बोले- जहां बीजेपी वहां विकास
PM Modi Speech Hindi: बंगाल में बीजेपी को 200 से ज्यादा सीटें मिली हैं, जबकि टीएमसी को 100 से कम सीटें मिली हैं. इस बड़ी जीत का जश्न मनाने और बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई देने पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं.
PM Modi Speech in Hindi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार (4 मई) की शाम बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, जहां जीत के जश्न में कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर दिखा. जोरदार नारों और फूलों की बारिश के बीच उन्होंने पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन को माला पहनाकर टीम भावना का संदेश दिया. पश्चिम बंगाल, असम और अन्य राज्यों में मजबूत प्रदर्शन के बाद मोदी ने इसे ‘ऐतिहासिक दिन’ बताया.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गंगोत्री से गंगासागर तक कमल खिल चुका है और यह जीत कार्यकर्ताओं की मेहनत और वर्षों की साधना का परिणाम है. पीएम ने इसे संविधान और लोकतंत्र की भी जीत बताया.
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