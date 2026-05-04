  • Hindi
  • India Hindi
  • Pm Modi Speech In Hindi Bjp Headquater After Winning In Assam Puducherry And West Bengal

'गंगोत्री से गंगासागर तक खिला कमल...' जीत से गदगद हुए PM मोदी, बोले- जहां बीजेपी वहां विकास

PM Modi Speech Hindi: बंगाल में बीजेपी को 200 से ज्यादा सीटें मिली हैं, जबकि टीएमसी को 100 से कम सीटें मिली हैं. इस बड़ी जीत का जश्न मनाने और बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई देने पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं.

Published date india.com Updated: May 4, 2026 7:35 PM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com
'गंगोत्री से गंगासागर तक खिला कमल...' जीत से गदगद हुए PM मोदी, बोले- जहां बीजेपी वहां विकास

PM Modi Speech in Hindi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार (4 मई) की शाम बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, जहां जीत के जश्न में कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर दिखा. जोरदार नारों और फूलों की बारिश के बीच उन्होंने पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन को माला पहनाकर टीम भावना का संदेश दिया. पश्चिम बंगाल, असम और अन्य राज्यों में मजबूत प्रदर्शन के बाद मोदी ने इसे ‘ऐतिहासिक दिन’ बताया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गंगोत्री से गंगासागर तक कमल खिल चुका है और यह जीत कार्यकर्ताओं की मेहनत और वर्षों की साधना का परिणाम है. पीएम ने इसे संविधान और लोकतंत्र की भी जीत बताया.

About the Author

Tanuja Joshi

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.