नई दिल्लीः भाजपा नीत राजग को लोकसभा चुनाव में मिले बहुमत को ‘देश की हार’ बताने के लिए कांग्रेस पर बरसते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कहा कि ऐसा कहना देश के करोड़ों मतदाताओं, किसानों एवं मीडिया का अपमान है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के हारने से देश नहीं हार जाता क्योंकि कांग्रेस देश नहीं है. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ‘ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब चुनाव स्वयं जनता लड़ती है. 2019 का चुनाव दलों से परे देश की जनता लड़ रही थी.’

PM Modi: I am sure there is no one in this house who will not like India to be part of the 5 trillion dollar economy club. Please gives us constructive suggestions, we are open to all suggestions, we don’t believe only we have all the intellect. pic.twitter.com/rbZ0YlZd3Q

