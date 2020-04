Load More

PM Modi Address to Nation on Covis-19: कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए देशभर में जारी लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ ही मिनटों में राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं. उम्मीद की जा रही है कि इस दौरान वह कई अहम घोषणाएं कर सकते हैं. वह इस संबोधन में कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई की रूपरेखा भी पेश करेंगे. Also Read - लॉकडाउन को मज़ाक समझना पड़ गया महंगा, 3 हज़ार से ज़्यादा लोगों की हुई गिरफ्तारी

प्रधानमंत्री कार्यालय ने पहले ही इस संबोधन के बारे में जानकारी दे दी थी. आज ही कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लागू 21 दिन के लॉकडाउन की अवधि खत्म हो रही है. पीएमओ ने एक ट्वीट में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल 2020 को सुबह 10 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे. पिछले महीने प्रधानमंत्री ने 19 मार्च और 24 मार्च को राष्ट्र को संबोधित किया था. उन्होंने 19 मार्च को कोरोना वायरस से निपटने के लिए संकल्प और संयम का आह्वान किया था और साथ ही रविवार 22 मार्च को एक दिन के ‘जनता कर्फ्यू’ की भी घोषणा की थी. प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 24 मार्च को 21 दिन के देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी. वहीं, तीन अप्रैल को मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी कर लोगों से पांच अप्रैल को रात नौ बजे नौ मिनट के लिए घरों की सभी लाइटें बंद करके दीया, मोमबत्ती अथवा मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर कोरोना वायरस को हराने के लिए देश की एकजुटता को प्रदर्शित करने की अपील की थी. Also Read - कैसा होगा Lockdown 2.0: जान और जहान के लिए पीएम ने दिए हैं 3 संदेश, जानें कब क्या कहा