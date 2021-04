PM Modi Statement on Lockdown: पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया. देश में कोरोना वायरस के संकट को लेकर राष्ट्र को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा सही फैसला सही समय पर लेना ज़रूरी है. पिछले साल जब देश में कुछ ही मरीज में सामने आए थे, तभी हमने कड़े कदम उठाये थे. पीएम मोदी ने कहा कि अगर लोग आगे आएं, अपने मोहल्लों में कमेटियां बनाएं और लोगों को जागरूक करें. ऐसा करके कंटेनमेंट जोन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और लॉकडाउन का तो सवाल ही नहीं उठता है. हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है. मैं राज्यों से भी अनुरोध करूँगा कि लॉकडाउन को सबसे आखिरी विकल्प रखें. Also Read - Complete Lockdown In Chandigarh: चंडीगढ़ में कल पूर्ण लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन भी बरकरार

पीएम के संबोधन का सार