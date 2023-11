PM Modi तिरूपति पहुंचे, श्री वेंकटेश्वर मंदिर में करेंगे प्रार्थना

तिरूपति: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रविवार को तिरूपति (PM Modi in Tirupati) पहुंचे. उनका सोमवार सुबह तिरुमला में श्री वेंकटेश्वर मंदिर का दौरा करने का कार्यक्रम है. प्रधानमंत्री शाम 7.40 बजे तिरूपति के पास रेनिगुंटा हवाई अड्डे पर उतरे.

PM मोदी तिरुमाला में (Sri Venkateswara temple in Tirumala) रात बिताएंगे, सोमवार सुबह मंदिर में प्रार्थना करेंगे और फिर तेलंगाना के लिए रवाना होंगे.

पीएमओ ने ट्वीट किया, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरूपति पहुंचे. आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस. अब्दुल नजीर और मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी और अन्य गणमान्य लोगों ने उनका स्वागत किया. ”

PM @narendramodi arrived at Tirupati. He was welcomed by Andhra Pradesh Governor, Shri S. Abdul Nazeer and Chief Minister Shri @ysjagan and other dignitaries. pic.twitter.com/hnQDDrOXwn

— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2023