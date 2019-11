नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में आए चक्रवात बुलबुल के बारे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात की और इस तूफान से उत्पन्न स्थिति का जानकारी ली. इस सिलसिले में पीएम मोदी ने ममता बनर्जी को केंद्र से हर संभव सहायता देने का भी आश्वासन दिया.

चक्रवाती तूफान बुलबुल देर रात को बंगाल के तट पर पहुंचा. बुलबुल ने करीब 2 बजे के बाद बंगाल के तटीय इलाकों में पहुंच कर भारी बारिश की. तूफान की वजह से कई क्षेत्रों से भू स्खलन की भी खबरें सामने आई हैं. मौसम विभाग के अनुसार यह तूफान सुंदरबन नेशनल पार्क से करीब 12 किमी दक्षिण पश्चिम की ओर बना हुआ है. बारिश और भू स्खलन की वजह से सुंदरबन नेशनल पार्क को भी नकुसान पहुंचा है.

PM Narendra Modi: Reviewed the situation in the wake of cyclone conditions & heavy rain in parts of Eastern India. Spoke to West Bengal CM Mamata Banerjee regarding the situation arising due to #CycloneBulbul. Assured all possible assistance from the Centre. pic.twitter.com/Z7o3xjILLd

— ANI (@ANI) November 10, 2019