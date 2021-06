PM Modi spoke to US Vice President Kamala Harris प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से बात की और भारत-अमेरिका के बीच टीका साझेदारी को और मजबूत करने के लिए जारी प्रयासों तथा कोविड-19 के बाद स्वास्थ्य व आर्थिक क्षेत्र की रिकवरी में योगदान देने की दोनों देशों की साझीदारी की संभावनाओं पर चर्चा की. Also Read - Neha Ko Saree me Dekhna Tha: CBSE Board Exam कैंसिल होने पर छात्र की पीएम मोदी से रिक्वेस्ट- 'सर फेयरवेल ही करा दो, नेहा को साड़ी में देखना था'

हैरिस से चर्चा के बाद मोदी ने ट्वीट कर कहा, ''कुछ देर पहले उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मैंने बात की. वैश्विक स्तर पर टीका साझा करने के लिए अमेरिकी रणनीति के तहत भारत को टीके की आपूर्ति को लेकर दिए गए आश्वासन की मैं सराहना करता हूं.''

इस दौरान प्रधानमंत्री ने अमेरिकी सरकार, कारोबारियों और प्रवासी भारतीयों से मिले सहयोग और एकजुटता के लिए कमला हैरिस का शुक्रिया अदा किया.

We also discussed ongoing efforts to further strengthen India-US vaccine cooperation, and the potential of our partnership to contribute to post-Covid global health and economic recovery.

— Narendra Modi (@narendramodi) June 3, 2021